Rogério Ceni detona time do Bahia: “tudo tem limite”

Em um duelo acirrado na segunda-feira, o Bahia sucumbiu ao Vasco por 3 a 2 em São Januário, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta derrota deixou o Bahia na sétima posição, com 46 pontos, ligeiramente acima do meio da tabela. O técnico Rogério Ceni, em entrevista coletiva, manifestou sua insatisfação com a atitude dos jogadores no primeiro tempo e sinalizou possíveis alterações na equipe titular em busca de melhores resultados.

O técnico Ceni não poupou críticas à equipe pela maneira apática como entrar em campo. Ele enfatizou que uma mentalidade conformada é inadmissível, independentemente da formação tática escolhida. Essa abordagem foi, segundo ele, um fator crucial para a derrota. Assim, Ceni busca soluções inovadoras no elenco para os próximos jogos da temporada.

Críticas de Rogério Ceni

Rogério Ceni destacou sua frustração com a ausência de atitude dos jogadores. Conforme Ceni, a equipe apenas demonstrou reação após sofrer o terceiro gol, revelando uma postura que não reflete o desempenho apresentado ao longo do campeonato. Para o técnico, falhas desse tipo são intoleráveis, dado o nível que o Bahia já mostrou em momentos anteriores.

“Jogar bem ou jogar mal, faz parte do jogo. Perder ou ganhar, infelizmente, faz parte do jogo, mas o que falo para vocês é sobre a maneira que a gente se posta em campo, um time que jogou tantas vezes e conseguiu tantos bons resultados para a gente se postar dessa maneira é longe de ser aceitável a primeira parte do jogo. Tudo tem o seu limite”, afirmou.

A busca por novos rumos no Bahia

Ceni sublinhou a importância dos treinos e ajustes para recuperar o desempenho e a consistência destacada anteriormente. Com uma agenda cheia, o Bahia deve otimizar o tempo para ajustar a formação, corrigir falhas e encarar os próximos desafios preparado, buscando restaurar a confiança em campo.

Próximos desafios do Bahia

No Campeonato Brasileiro, o Bahia tem pela frente partidas complicadas. Eles jogam contra o São Paulo na Arena Fonte Nova na próxima semana, em uma partida marcada para as 21h30 (de Brasília). Depois, enfrentam o Juventude fora de casa e, em seguida, o Palmeiras em seu território. Esses confrontos serão decisivos para a posição final do time na tabela, exigindo uma postura competitiva mais firme do que nunca.

O futuro do Bahia na competição

Para reencontrar o caminho das vitórias, o Bahia precisa superar seus desafios e melhorar seu desempenho para garantir um lugar confortável ao final da competição. O time deve não apenas resolver problemas técnicos, mas também fortalecer o espírito de equipe e a determinação em campo, elementos que Rogério Ceni considera essenciais para reverter a situação atual.