O ex-lateral Roberto Carlos foi internado de urgência em um hospital de São Paulo após exames apontarem um problema cardíaco, identificado durante uma bateria de avaliações médicas realizadas nos últimos dias. O ex-jogador passou por um procedimento com cateter e permanece em condição estável, sob monitoramento constante da equipe médica.

De acordo com informações publicadas pelo jornal espanhol AS, Roberto Carlos procurou atendimento inicialmente por causa de um pequeno coágulo em uma das pernas. Durante os exames complementares (entre eles uma ressonância magnética de corpo inteiro) os médicos identificaram que uma parte do coração não funcionava de maneira adequada, o que levou à decisão por uma intervenção imediata.

O procedimento, que inicialmente seria rápido, acabou se estendendo por cerca de três horas, em razão de ajustes realizados ao longo da cirurgia. Apesar da duração acima do previsto, a intervenção foi considerada bem-sucedida, e não há indicação de risco imediato ao ex-atleta.

Aos 52 anos, Roberto Carlos segue internado por protocolo médico, com previsão de permanecer em observação por ao menos 48 horas, como medida preventiva. Em declaração à imprensa espanhola, ele afirmou estar bem e tranquilo após o procedimento.