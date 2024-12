River Plate termina 2024 com a maior média de público do mundo, veja lista

Em 2024, a média de público nos estádios de futebol revelou uma nova dinâmica no cenário esportivo global. O River Plate, da Argentina, destacou-se ao liderar mundialmente em espectadores por jogo. Com sua nova casa, o Mâs Monumental, atraiu uma torcida fervorosa e impressionante a cada partida.

Com uma média de 84.567 torcedores por jogo, o estádio argentino superou clubes europeus renomados. O Borussia Dortmund, tradicional detentor de uma das maiores médias de público, também teve uma presença considerável em seu estádio, o Signal Iduna Park. No entanto, os alemães ficaram atrás do River Plate, que se consolidou como o líder global em presença nos estádios.

Quais clubes se destacaram nas maiores médias de público?

A disputa pelo topo na média de público ficou acirrada em 2024. O River Plate assegurou sua posição de liderança, seguido por gigantes do futebol europeu. O Borussia Dortmund, com 81.365 torcedores em média por jogo, e o Bayern de Munique lideraram na Alemanha. Essa presença expressiva demonstra um forte apoio das torcidas, independentemente dos resultados nos campeonatos.

Clubes da Inglaterra, Itália e Espanha também marcaram presença entre os dez primeiros. O Manchester United e a Inter de Milão, por exemplo, mantiveram uma média de público significativa em suas partidas em casa, evidenciando a lealdade dos torcedores em várias partes do mundo.

O impacto do River Plate na média de público global

O recorde de público do River Plate em 2024 destaca a importância da torcida argentina no futebol global. Esse fenômeno vai além do apoio local e evidencia a competitividade do futebol sul-americano. Superando não apenas o Borussia Dortmund, mas também clubes como Bayern de Munique e Manchester United, o River Plate se firma como uma verdadeira potência entre as torcidas de futebol.

Esse desempenho contrasta com a situação de muitos campeonatos nacionais pelo mundo, refletindo uma estratégia bem-sucedida de engajamento e infraestrutura para maximizar o público nos estádios. Com um estádio de capacidade ampliada, o River Plate estabeleceu um padrão elevado para clubes com ambições semelhantes.

Como o panorama de público reflete o mercado do futebol em 2024?

O mercado do futebol em 2024 continua a evoluir com base nas dinâmicas de presença de público. Clubes ao redor do mundo utilizam essas métricas para avaliar sua popularidade e estratégias de engajamento com a torcida. A capacidade de atrair multidões consistentemente impacta financeiramente e reforça o prestígio de um clube.

No Brasil, o Flamengo se destacou como o único representante do país entre os 20 maiores em média de público, com mais de 54 mil torcedores por jogo no Maracanã. Isso posiciona o Flamengo como um exemplo sólido do poder de marca e da tradição no futebol brasileiro.

Lista completa das maiores médias de público do mundo em 2024

84.567 pessoas: River Plate (Argentina)

81.365 pessoas: Borussia Dortmund (Alemanha)

75.000 pessoas: Bayern de Munique (Alemanha)

73.845 pessoas: Manchester United (Inglaterra)

72.311 pessoas: Inter de Milão (Itália)

71.494 pessoas: Milan (Itália)

64.728 pessoas: Real Madrid (Espanha)

63.492 pessoas: Olympique de Marseille (França)

62.339 pessoas: West Ham (Inglaterra)

61.770 pessoas: Roma (Itália)

61.350 pessoas: Tottenham (Inglaterra)

60.536 pessoas: Atlético de Madrid (Espanha)

60.294 pessoas: Arsenal (Inglaterra)

59.250 pessoas: Stuttgart (Alemanha)

57.729 pessoas: Eintracht Frankfurt (Alemanha)

57.200 pessoas: Boca Juniors (Argentina)

54.456 pessoas: Ajax (Holanda)

54.347 pessoas: Flamengo (Brasil)

53.709 pessoas: Liverpool (Inglaterra)

53.149 pessoas: Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Esses números provam a popularidade e a paixão pelo esporte em diferentes regiões, mostrando como o futebol continua a ser um elo poderoso entre pessoas, culturas e países ao longo dos anos.