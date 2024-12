Retrospectiva: as melhores contratações de 2024

A temporada do futebol brasileiro já chegou ao fim e o ano também está em sua última semana. Assim, retrospectivas sobre acontecimentos no país e no mundo tomam as redes sociais – e no esporte não é diferente.

Entre os campeões e outros destaques do ano, existem peças essenciais em campanhas memoráveis. Como cogitar lembrar do Botafogo, campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, sem falar do poderoso ataque?

Seria possível falar do Corinthians na primeira divisão em 2025 sem a chegada de Memphis Depay? Ou mesmo o Internacional teria garantido uma vaga na Libertadores sem o atacante Wesley, que desembarcou em baixa após passagem pelo Cruzeiro?

Desse modo, PLACAR elegeu as melhores contratações do futebol brasileiro em 2024. Confira a retrospectiva em formato de lista:

Luiz Henrique, Almada e Savarino – Botafogo

Dono de dois dos grandes sonhos entre as equipes do Brasil no ano, o Botafogo é o único a ser lembrado com três nomes. E o ataque do Glorioso, que balançou a rede 123 vezes, é quem mais merece destaque, pela contratação de Luiz Henrique, Thiago Almada e Jefferson Savarino.

Luiz e Savarino chegaram à equipe no primeiro semestre. O Pantera Negra, direto do Real Bétis para o Fogão, vestindo a histórica camisa 7, balançou a rede 12 vezes e deu cinco assistências, com direito a gol na final da Libertadores contra o Atlético Mineiro.

Já no caso do Venezuelano, ex-Real Salt Lake, dos Estados Unidos, a influência ficou clara especialmente no Brasileirão. Apenas após a 30ª rodada, foram quatro gols e duas assistências, sendo um tento na vitória sobre o São Paulo, quando o título foi confirmado.

Thiago Almada, contratado junto ao americano Atlanta United, foi um “amor de verão”. O argentino, que estreou em agosto para se despedir em dezembro rumo ao Lyon, marcou três gols e duas assistências, mas encantou com sua habilidade e criatividade.

Memphis Depay e Rodrigo Garro – Corinthians

O Corinthians iniciou 2024 com a palavra “reformulação” em pautas. Nomes como Gil, Fabio Santos e Renato Augusto, que marcaram o passado vitorioso, deixaram o clube (e Cássio, pouco depois, seguiu o mesmo caminho).

No mercado, as tentativas do primeiro semestre demoraram a encaixar. Porém, Rodrigo Garro, meia contratado do Talleres, da Argentina, foi um “tiro certo”, essencial na luta contra o rebaixamento e classificação para a Libertadores, com 13 gols e 14 assistências na temporada.

Contudo, é possível colocar boa parte da virada de chave do Timão no holandês Memphis Depay. O holandês estava sem clube e chegou ao Brasil em setembro, conduzindo a reação corinthiana com sete gols e quatro assistências em 14 partidas.

Wesley – Internacional

⚽️ Esse gol do Wesley foi 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐎! 🔥 pic.twitter.com/ptlj7HDaP1 — Internacional TimeLine (@InterTimeLine) December 21, 2024

Após surgir como uma promessa do Palmeiras, o atacante passou por lesões e viu seu espaço em grandes centros minar. Em 2023, contratado com badalação pelo Cruzeiro, amargou fase ruim e parou em viés de baixa no Colorado.

Na contramão da fase ruim, Wesley agarrou a chance e brilhou. Com 13 gols, sendo sete no segundo turno do Brasileirão, ajudou o Internacional a se classificar para a Libertadores, mesmo com o ano conturbado em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Luciano Rodríguez – Bahia

A realidade no Tricolor de Aço é outra. Se anos atrás a luta era contra a queda, desde que o Grupo City adquiriu a SAF do clube, investimentos permitiram novos sonhos, que culminaram em uma classificação para a Copa Libertadores.

Um dos reforços essenciais para esse feito foi o centroavante uruguaio Luciano Rodríguez, que saiu do Liverpool do Uruguai mediante pagamento de 12 milhões de euros (65 milhões de reais à época). O goleador balançou a rede sete vezes em 22 jogos, com destaque na reta final do Brasileiro.

Martin Braithwaite – Grêmio

Depois de contar com o astro Luis Suárez em 2023, o Grêmio foi ao mercado em 2024 para buscar substitutos. Como era de se esperar, não foi possível achar alguém com a mesma bagagem, mas uma solução também badalada veio diretamente da Dinamarca.

O atacante Braithwaite foi contratado após deixar o Espanyol e fez a diferença. Com oito bolas na rede e duas assistências em 20 partidas, foi essencial na luta do Imortal contra o rebaixamento.

Alerrandro – Vitória

De volta à elite nacional, o Vitória não só se manteve como também se classificou para a Copa Sul-Americana. Em uma boa campanha, a equipe de Salvador terminou o Brasileirão na 11ª posição.

O feito certamente não seria possível sem Alerrandro. O atacante emprestado pelo Red Bull Bragantino marcou 15 gols na competição nacional e terminou como um dos artilheiros.

Gonzalo Plata – Flamengo

Recheado de bons nomes, o elenco do Flamengo ficou ainda mais forte na janela de transferências do meio de 2024. Entre os reforços, quem se destacou mais, especialmente na reta decisiva, foi o equatoriano Gonzalo Plata.

Ex-jogador do Al-Sadd, do Catar, ele chegou ao Rubro-Negro e estreou em setembro. E mesmo com números tímidos, apareceu na final da Copa do Brasil, com uma assistência na ida e um gol na volta, essenciais para o título sobre o Atlético Mineiro.

Moisés – Fortaleza



O Leão do Pici é um modelo a ser seguido no Brasil. Da terceira divisão para classificações seguidas à Libertadores em sete anos, o time treinado por Juan Pablo Vojvoda fez o seu principal movimento de 2024 quando repatriou um destaque de anos anteriores.

O atacante Moisés estava no Cruz Azul, do Mexico, e retornou ao Brasil no início do ano. Ele marcou 17 gols e deu seis assistências, que garantiram uma vaga na Liberta da 2025 e o Título da Copa do Nordeste.