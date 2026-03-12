Palmeiras e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, 12, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lanterna da competição, o Cruzmaltino conta com a estreia de Renato Gaúcho para enfrentar o líder da tabela.

Substituindo Fernando Diniz, o treinador chega para afastar o time carioca da má fase. E, para seu primeiro jogo, ainda precisa lidar com a pressão do tabu contra o Alviverde.

A última vitória do Vasco no confronto ocorreu em outubro de 2015, por 2 a 0, no Allianz Parque, com gols de Rafael Silva e Nenê. Desde então, o clube não voltou a superar o rival.

O retrospecto em casa é ainda mais negativo. A última vitória vascaína como mandante sobre o Palmeiras ocorreu em 2012, quando venceu por 3 a 1. De lá para cá, foram oito partidas com mando do Vasco: seis derrotas e dois empates.

Renato, todavia, pode se apegar a algo que tem a seu favor: o bom desempenho recente em estreias. Em seus últimos três trabalhos (Fluminense, Grêmio e Flamengo), o ex-atacante debutou com vitória.

Em recorte de últimas cinco primeiras partidas em trabalhos, a conta muda, com a adição de duas derrotas. Todavia, quando estreou pelo Grêmio para a passagem iniciada em 2016, Renato viu seu time ser derrotado, mas sair vitorioso nos pênaltis em duelo pela Copa do Brasil, torneio conquistado pelo técnico naquela temporada.

AS ÚLTIMAS ESTREIAS DE RENATO

FLUMINENSE

Fluminense 2×1 RB Bragantino – 6/4/2025 – Campeonato Brasileiro

GRÊMIO

Grêmio 2×1 Vasco – 11/9/2022 – Campeonato Brasileiro

FLAMENGO

Defensa y Justicia 0x1 Flamengo – 14/7/2021 – Libertadores

GRÊMIO

Grêmio 0x1 Athletico Paranaense (4×3 nos pênaltis) – 21/9/2016 – Copa do Brasil

FLUMINENSE

Madureira 3×2 Fluminense – 18/1/2014 – Campeonato Carioca