Relembre algumas das maiores viradas da história do futebol

O futebol é um esporte repleto de emoções e surpresas, onde o resultado de uma partida pode mudar drasticamente em questão de minutos. Ao longo dos anos, várias partidas se destacaram por suas viradas espetaculares, deixando torcedores e jogadores em êxtase. Estas reviravoltas não apenas mudaram o curso dos jogos, mas também ficaram marcadas na história do futebol.

Quais foram as viradas mais impressionantes da Champions League?

A UEFA Champions League é palco de alguns dos confrontos mais emocionantes do futebol mundial. Em 1999, o Manchester United protagonizou uma das viradas mais icônicas ao vencer o Bayern de Munique por 2 a 1. O Bayern liderava até os 91 minutos, quando Sheringham empatou, e Solskjaer garantiu a vitória nos acréscimos, selando o famoso “treble” para os Red Devils.

Jogo entre Manchester United e Bayern de Munique – Fonte: Instagram/@futnetfc

Outro exemplo memorável ocorreu em 2018, quando a Roma superou o Barcelona. Após perder por 4 a 1 no jogo de ida, a Roma conseguiu uma vitória por 3 a 0 no jogo de volta, com um gol decisivo de Manolas, garantindo a classificação para a próxima fase.

Jogo entre Roma e Barcelona – Fonte: Instagram/@futnetfc

Como o Flamengo conquistou a Libertadores de 2019?

Na final da Copa Libertadores de 2019, o Flamengo enfrentou o River Plate em uma partida que parecia estar decidida a favor dos argentinos. O River Plate vencia por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo tempo, quando Gabigol marcou dois gols em rápida sucessão, virando o jogo e garantindo o título para o Flamengo. Essa virada histórica consolidou o Flamengo como uma das potências do futebol sul-americano.

Jogo entre Flamengo e River Plate – Fonte: Instagram/@futnetfc

Quais outras viradas épicas marcaram o futebol mundial?

Além das viradas já mencionadas, outras partidas também entraram para a história. Em 2019, o Liverpool reverteu um placar adverso de 3 a 0 contra o Barcelona, vencendo por 4 a 0 no jogo de volta, mesmo sem contar com Salah e Firmino. Origi e Wijnaldum foram os heróis da noite, levando o Liverpool à final da Champions League.

Jogo entre Liverpool e Barcelona – Fonte: Instagram/@futnetfc

O Barcelona também protagonizou uma virada histórica em 2017, ao vencer o PSG por 6 a 1 após perder por 4 a 0 no jogo de ida. Neymar foi fundamental nessa partida, liderando o time catalão rumo à classificação.

Jogo entre Barcelona e PSG – Fonte: Instagram/@futnetfc

O que torna uma virada no futebol tão especial?

As viradas no futebol são especiais porque desafiam as expectativas e mostram a imprevisibilidade do esporte. Elas são uma prova de que, no futebol, o jogo só termina quando o árbitro apita. Esses momentos são lembrados por gerações de torcedores e se tornam parte da rica tapeçaria da história do futebol.

Essas partidas são mais do que apenas jogos; são narrativas de resiliência, estratégia e, muitas vezes, um pouco de sorte. Elas capturam a essência do futebol e o motivo pelo qual ele é amado por milhões ao redor do mundo.

