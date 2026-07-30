A movimentação do Real Madrid no mercado pode beneficiar Endrick. Segundo os jornais espanhóis Marca e As, o clube acertou a venda de Gonzalo García ao Fulham, da Inglaterra, por cerca de 40 milhões de euros (R$ 234 milhões) a pedido do técnico Álvaro Arbeloa, ex-Real. Com isso, o brasileiro pode ganhar espaço com a saída de seu principal concorrente na posição.

De acordo com a apuração, a quantia paga pelo Fulham será para comprar 70% dos direitos econômicos de Gonzalo. O negócio foi fechado nesta quinta-feira, 30, e resta apenas a assinatura do contrato. Além dele, o clube irá contratar o meio-campista César Palacios (21), também do Real Madrid, por cerca de 10 milhões de euros (R$ 58,5 milhões).

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Apesar da venda, o Real não pretende se desvincular de Gonzalo García e seguirá monitorando o desenvolvimento do atleta.

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“[…] Se há algo que tanto o jogador quanto o Real Madrid deixaram claro, é que a transferência não romperá o vínculo entre eles. Gonzalo sairá, mas está determinado a retornar. O Real Madrid entende que esta é uma grande oportunidade financeira e de desenvolvimento para o seu talento, mas não o perderá de vista para o futuro. Por isso, terá uma opção de compra preferencial, e estes são os detalhes finais da negociação”, escreveu o jornal As.

Como a venda de Gonzalo abre espaço para Endrick no Real?

No primeiro semestre deste ano, Endrick foi emprestado ao Lyon, da França, devido à falta de espaço na equipe. Centroavante de origem, o brasileiro atuou como um ponta-direita ou segundo atacante no clube francês. Por lá, anotou oito gols e nove assistências em 21 jogos.

A saída de seu principal concorrente no ataque renova as esperanças de que Endrick tenha mais espaço, visto que ambos atuavam como centroavantes. Sob comando do atual treinador do Real Madrid, José Mourinho, porém, é improvável que o brasileiro atue como segundo atacante, devido às preferências táticas do técnico.

No momento, o principal concorrente de Endrick na equipe é o recém-chegado Bernardo Silva. Habituado a atuar aberto pelo lado direito, o português tem a forte obediência tática a seu favor, enquanto este é um fator que pesa negativamente para o brasileiro.

Além do meio-campista português, Endrick também concorre com outros nomes de peso no setor ofensivo, como Mbappé, Vini Jr. e Bellingham. Caso seja contratado pelo Real, Yan Diomandé, do RB Leipzig, pode ser mais um nome na disputa.

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