Real Madrid é eleito o melhor clube do mundo, veja ranking

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol) anunciou o Real Madrid como o melhor clube do mundo em 2024. Com 441 pontos, o clube espanhol lidera o ranking, reafirmando sua posição como potência no futebol europeu. Este reconhecimento reflete não apenas o desempenho em campo, mas também a excelência na gestão e estrutura do time.

Publicidade

A liderança do Real Madrid no ranking da IFFHS é justificada pelo histórico de conquistas e pela consistência da equipe em competições nacionais e internacionais. Em 2024, o clube adicionou títulos importantes ao seu vasto currículo, solidificando ainda mais sua reputação global.

Vini Jr. brilhou pelo Real Madrid em 2023/24 – Sergio Perez/EFE

Brasil no Top 10: Botafogo e Flamengo em destaque

O futebol brasileiro brilhou no ranking com a presença de Botafogo e Flamengo entre os dez melhores. O Botafogo, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ocupa a quinta posição, enquanto o Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, aparece em oitavo lugar.

Publicidade

Esses resultados destacam a qualidade do futebol brasileiro, que combina investimentos em infraestrutura com o surgimento de novos talentos. Além dos títulos, os clubes demonstraram regularidade nas competições continentais, assegurando posições de destaque no ranking.

Quem completou o pódio em 2024?

O Bayer Leverkusen e a Atalanta garantiram o segundo e terceiro lugares, respectivamente. O clube alemão venceu o campeonato nacional, enquanto a equipe italiana conquistou a Liga Europa, superando o Bayer na final.

Esses desempenhos ilustram o crescimento da competitividade no futebol europeu, mostrando que estratégias bem planejadas podem levar clubes fora do eixo tradicional ao topo.

Publicidade

Como está a classificação dos melhores clubes?

Real Madrid CF (Espanha) – 441 pontos Bayer 04 Leverkusen (Alemanha) – 384 pontos Atalanta Bergamasca (Itália) – 380 pontos Liverpool FC (Inglaterra) – 345 pontos Botafogo FR (Brasil) – 339 pontos Manchester City FC (Inglaterra) – 327 pontos FC Barcelona (Espanha) – 324 pontos CR Flamengo (Brasil) – 308 pontos Clube Atlético de Madrid (Espanha) – 304 pontos BV Borussia 09 Dortmund (Alemanha) – 298 pontos

Qual a importância do ranking da IFFHS?

O ranking da IFFHS é uma referência mundial que avalia a eficiência e o desempenho de clubes em competições de alto nível. Ele destaca aqueles que conseguem aliar habilidade técnica e gestão eficiente, além de impulsionar a visibilidade das equipes e atrair patrocinadores.

A presença de clubes brasileiros entre os dez melhores reforça a relevância do futebol sul-americano e serve de inspiração para que outras equipes sigam o mesmo caminho de sucesso.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.