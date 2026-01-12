A 17ª rodada do Campeonato Alemão reserva um confronto decisivo na parte superior da tabela nesta quarta-feira. O RB Leipzig recebe o Freiburg na Red Bull Arena, em Leipzig, com a bola rolando às 16h30 (horário de Brasília). A partida coloca frente a frente duas equipes com ambições continentais, mas que vivem momentos distintos na competição.

Leipzig tenta reencontrar o equilíbrio

O time da casa entra em campo com a missão de defender sua posição no G4. Atualmente na 3ª colocação com 29 pontos, o RB Leipzig faz uma campanha sólida, acumulando 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. No entanto, a equipe busca maior regularidade para evitar que os líderes se distanciem e para assegurar sua vaga na zona de classificação para a próxima Champions League.

A forma recente dos Touros Vermelhos apresenta oscilações, vindo de uma sequência que intercala derrotas dolorosas com vitórias importantes. Jogando diante de sua torcida, somar os três pontos é crucial para manter a confiança elevada e consolidar sua posição entre os melhores da Alemanha.

Freiburg sonha com a Europa

Do outro lado, o Freiburg chega para o duelo ocupando a 8ª posição na tabela, somando 23 pontos. Com uma campanha de 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, a equipe mantém viva a esperança de conquistar uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Um triunfo fora de casa seria fundamental para encurtar a distância para o pelotão da frente.

O time visitante vive uma fase recente positiva, acumulando resultados que elevaram o moral do elenco. O desafio agora é provar que possui força para bater de frente com os gigantes da liga, mesmo atuando longe de seus domínios, aproveitando-se de qualquer instabilidade do adversário.

Onde assistir e detalhes do jogo

A partida promete ser disputada, com o Leipzig tentando impor seu ritmo ofensivo e o Freiburg buscando explorar os espaços deixados pelo rival. Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão está confirmada através das plataformas de streaming, como o aplicativo da ESPN e serviços parceiros (verifique a disponibilidade específica em sua região).