Rafael Sobis revela qual clube dos seus sonhos no Brasil ficou de fora de sua carreira

Rafael Sóbis, conhecido por sua passagem marcante pelo Internacional, Cruzeiro e Fluminense, é uma figura de destaque no futebol brasileiro. Sua carreira foi marcada por momentos de glória e algumas oportunidades perdidas, como ele mesmo revelou recentemente. Durante uma entrevista no programa Resenha ESPN, Sóbis compartilhou um desejo não realizado: atuar pelo São Paulo Futebol Clube.

Publicidade

O ex-atacante destacou que, em 2014, teve a chance de se transferir para o São Paulo, um convite feito por Muricy Ramalho, técnico que já o havia comandado no Internacional. Apesar do interesse mútuo, a transferência não se concretizou, e Sóbis seguiu outro caminho em sua carreira. Essa revelação trouxe à tona uma reflexão sobre as escolhas e os caminhos que os jogadores enfrentam ao longo de suas trajetórias.

“Eu morro de saudade do Muricy. Ele que tentou me levar para o São Paulo. Me ligou quando eu estava no Fluminense e falou para eu ir para o São Paulo. E eu queria ter ido. Foi o que me faltou na carreira, jogar no São Paulo. Acho que tinha a cara do São Paulo”, disse em entrevista ao programa Resenha ESPN

Publicidade

Rafael Sóbis – Fonte: Instagram/@rafasobis

Por que Rafael Sóbis gostaria de ter jogado no São Paulo?

Rafael Sóbis mencionou que jogar no São Paulo teria sido um marco importante em sua carreira. Ele acredita que seu estilo de jogo se encaixaria bem com o time, que na época contava com jogadores de renome como Kaká, Ganso e Alexandre Pato. A equipe, sob o comando de Muricy Ramalho, era uma das mais fortes do Campeonato Brasileiro de 2014, terminando na segunda colocação.

O desejo de Sóbis de jogar no São Paulo não era apenas uma questão de oportunidade profissional, mas também de afinidade com o clube e seu elenco. A possibilidade de atuar ao lado de grandes nomes do futebol brasileiro era uma chance que ele gostaria de ter aproveitado, mas que, por circunstâncias diversas, não se concretizou.

Quais foram os momentos mais marcantes de Sóbis no futebol?

Apesar de não ter jogado pelo São Paulo, Rafael Sóbis teve uma carreira repleta de conquistas. Um dos momentos mais memoráveis foi a final da Copa Libertadores de 2006, quando o Internacional enfrentou justamente o São Paulo. Sóbis brilhou ao marcar dois gols na vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Morumbi, contribuindo significativamente para o título inédito do Inter.

Publicidade

Além disso, Sóbis teve passagens bem-sucedidas por outros clubes, como o Fluminense, onde conquistou o Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro, onde também levantou troféus importantes. Sua habilidade em campo e sua capacidade de decisão em momentos cruciais o tornaram um jogador respeitado e admirado por torcedores e colegas.

O que o futuro reserva para Rafael Sóbis?

Atualmente aposentado dos gramados, Rafael Sóbis continua a contribuir para o futebol de outras maneiras. Ele participa de programas esportivos, compartilhando sua experiência e visão sobre o esporte. Seu conhecimento e carisma o tornaram uma presença constante na mídia esportiva, onde ele pode refletir sobre sua carreira e os desafios enfrentados pelos jogadores de futebol.

Embora não tenha realizado todos os seus desejos como jogador, Sóbis deixou um legado significativo no futebol brasileiro. Sua história serve de inspiração para muitos jovens atletas que sonham em trilhar um caminho de sucesso nos campos. O reconhecimento de suas conquistas e a reflexão sobre suas escolhas mostram a complexidade e a beleza do esporte.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.