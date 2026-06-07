O atacante português Rafael Leão se manifestou publicamente no último sábado, 7, após ser expulso por agressão a um rival na vitória por 2 a 1 da seleção de Portugal sobre o Chile, em Oeiras, na região metropolitana de Lisboa.

O incidente envolveu o zagueiro chileno Iván Román, que atua pelo Atlético-MG. Leão utilizou as redes sociais para explicar sua versão dos fatos, afirmando que sua atitude foi uma reação para defender um colega de equipe.

O Incidente no Amistoso Pré-Copa

A confusão teve início aos 44 minutos do primeiro tempo, após um desentendimento entre o lateral português João Cancelo e o jogador chileno Felipe Faúndez.

Em meio à discussão, Iván Román se envolveu e empurrou Cancelo, provocando a reação imediata de Rafael Leão. O atacante português desferiu um soco em Román, que caiu no gramado. O árbitro italiano interveio e expulsou ambos os jogadores com cartão vermelho direto.

A Justificativa de Rafael Leão

Em sua declaração, Rafael Leão enfatizou que não tinha a intenção de machucar o adversário. “Não tive intenção de machucar ninguém. Apenas tentei defender um colega”, afirmou o jogador. O episódio gerou repercussão às vésperas da Copa do Mundo de 2026, para a qual Portugal se prepara.

O Jogo e a Preparação para o Mundial

Apesar de ter atuado com um jogador a menos durante grande parte da partida, a seleção de Portugal conseguiu vencer o Chile por 2 a 1. Os gols portugueses foram marcados por Bruno Fernandes e Gonçalo Guedes, enquanto Cepeda descontou para o Chile.

Este amistoso foi um dos últimos compromissos de Portugal antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, onde a equipe comandada por Roberto Martínez integra o Grupo K, ao lado de Colômbia, Uzbequistão e RD Congo. O Chile, por sua vez, não se classificou para o Mundial.