Rafa Benítez revela que negociação com o Botafogo esteve próxima de um acerto

Rafa Benítez, renomado treinador espanhol, recentemente revelou que esteve próximo de assumir o comando do Botafogo, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. As negociações ocorreram no início de fevereiro de 2025, quando Benítez manteve conversas com John Textor, proprietário do clube carioca, e Alessandro Brito, diretor de futebol. Apesar do interesse mútuo, o técnico optou por não seguir adiante com a proposta.

Em entrevista à “Sky Sports”, Benítez destacou que as conversas foram bastante positivas e que ficou impressionado com a ambição demonstrada pelos dirigentes do Botafogo. No entanto, a distância geográfica e o desejo de retornar à Premier League pesaram na decisão do treinador, que atualmente está sem clube desde sua saída do Celta de Vigo, na Espanha, em março do ano passado.

Camisa do Botafogo. Fonte: Instagram / @botafogo

Por que Rafa Benítez não aceitou o Botafogo?

O principal motivo para Rafa Benítez não ter aceitado a proposta do Botafogo foi a distância de sua família, que reside na Europa. O treinador enfatizou que, apesar de ter ficado satisfeito com a abordagem profissional e as ideias apresentadas pelos dirigentes do clube, a localização do Botafogo foi um fator decisivo para sua recusa. Além disso, Benítez tem como objetivo principal retornar à Premier League, onde já comandou equipes como Liverpool, Chelsea, Newcastle e Everton.

Quais são os planos futuros de Rafa Benítez?

Rafa Benítez continua aguardando a oportunidade certa para retornar ao futebol inglês. Ele revelou que recebeu diversas ofertas ao longo do último ano, mas nenhuma delas se encaixou em seus planos de carreira. A Premier League é o campeonato que mais o atrai, e ele espera que uma nova oportunidade surja em breve. Enquanto isso, Benítez permanece atento ao mercado, avaliando as possibilidades que possam surgir.

Como o Botafogo seguiu em frente?

Após a negativa de Rafa Benítez, o Botafogo seguiu em busca de um novo treinador e acabou contratando Renato Paiva. O novo técnico chega com a missão de conquistar a torcida e levar o clube a novos patamares. A expectativa é que Paiva consiga implementar seu estilo de jogo e trazer resultados positivos para o Alvinegro carioca.

O Botafogo, sob a gestão de John Textor, tem demonstrado ambição e busca constante por melhorias, tanto dentro quanto fora de campo. A contratação de um treinador com a experiência de Rafa Benítez teria sido um grande passo nesse sentido, mas a escolha por Renato Paiva também reflete o desejo do clube de inovar e buscar novas estratégias para alcançar o sucesso.

