Quem são os melhores passadores do EA FC 25 e como aproveitá-los

No EA FC 25, a precisão nos passes é essencial para desmontar defesas e criar chances de gol. Neste guia, destacamos os três jogadores com as melhores habilidades de passe do jogo: Kevin De Bruyne, Ederson e Trent Alexander-Arnold. Com base em suas estatísticas oficiais da EA Sports, explicamos como aproveitar suas características únicas para dominar o meio-campo e o ataque.

Publicidade

Jogadores do Manchester City no EA Sports FC – Fonte: Instagram/@easportsfc

1. Kevin De Bruyne – O Gênio Criativo do Manchester City

Posição: Meia Central (MC)

Clube: Manchester City

Classificação Geral: 90

Habilidade de Passe: 94

Estatísticas Chave:

Visão de Jogo: 95 (a mais alta do jogo)

Cruzamento: 95 | Lançamento: 93 | Passes Curtos: 94

PlayStyle+: Passe Direto+ (passes em profundidade precisos e rápidos)

Táticas para Explorá-lo:

Use-o como organizador em formações como 4-3-3 ou 4-2-3-1.

Aproveite sua habilidade Passe Direto+ para enviar bolas em profundidade aos atacantes.

para enviar bolas em profundidade aos atacantes. Combine passes curtos com chutes de longa distância (90 de chutes de fora da área) para surpreender o goleiro adversário.

Dica de Jogo:

Posicione De Bruyne no meio-campo ofensivo e use o botão Passe com Efeito (R1/RB + X/A) para passes curvados que ultrapassem a defesa.

Publicidade

2. Ederson – O Goleiro-Arquiteto do Manchester City

Posição: Goleiro (GOL)

Clube: Manchester City

Classificação Geral: 88

Habilidade de Passe: 91

Estatísticas Chave:

Lançamento: 86 | Passes Curtos: 87

PlayStyle+: Passe Longo+ (lançamentos precisos e rápidos)

Táticas para Explorá-lo:

Utilize-o como iniciador de jogadas em formações que priorizam contra-ataques (ex.: 4-2-4).

Aperte Triângulo/Y para lançamentos longos direto para os atacantes, aproveitando sua precisão.

Mantenha a defesa alta para que Ederson participe da construção com passes curtos (87 de condução).

Dica de Jogo:

Ative a tática “Jogar pela Pontas” no menu tático para que Ederson encontre alas em velocidade com seus lançamentos.

3. Trent Alexander-Arnold – O Lateral Criativo do Liverpool

Posição: Lateral Direito (LD)

Clube: Liverpool

Classificação Geral: 86

Habilidade de Passe: 90

Estatísticas Chave:

Cruzamento: 93 | Visão de Jogo: 89 | Lançamento: 92

PlayStyle+: Passe de GPS+ (cruzamentos precisos e com curva)

Táticas para Explorá-lo:

Posicione-o como ala ofensivo em formações 3-5-2 ou 4-3-3.

Use Passe de GPS+ para cruzamentos diretos na área (pressione R1/RB + Quadrado/X).

para cruzamentos diretos na área (pressione R1/RB + Quadrado/X). Aproveite sua habilidade em bolas paradas (85 de precisão em faltas) para cobranças perigosas.

Dica de Jogo:

Ative a instrução “Sobrepor-se” no menu tático para que Trent suba pelo flanco e crie superioridade numérica no ataque.

Como Montar um Time com Esses Passadores

Formação Recomendada: 4-3-3 (para equilibrar defesa e ataque): Ederson no gol, Trent na lateral direita e De Bruyne como meia central.

4-3-3 (para equilibrar defesa e ataque): Instruções Táticas: De Bruyne: “Ficar na Borda da Área” e “Passes Arriscados”. Trent: “Juntar-se ao Ataque” e “Cruzamentos Agressivos”. Ederson: “Jogar com os Pés” e “Lançamentos Longos”.



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.