Quem são os melhores jogadores do EA FC?

O EA Sports FC 25, lançado em setembro de 2024, trouxe aos jogadores uma representação fiel do cenário futebolístico atual, destacando os principais talentos mundiais. A classificação geral (overall) dos jogadores no jogo reflete suas habilidades e performances recentes, oferecendo aos gamers uma visão atualizada do futebol global.

Publicidade

EA SPORTS FC 25 logo – Fonte: EA

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Principais jogadores do EA Sports FC 25

No topo das avaliações, encontramos jogadores que se destacam tanto em clubes quanto em seleções nacionais:

Kylian Mbappé : Atualmente no Real Madrid , Mbappé lidera as classificações com um overall de 91, destacando-se por sua velocidade e precisão.

Rodri : Meio-campista do Manchester City , Rodri também possui uma nota 91, refletindo sua visão de jogo e controle no meio-campo.

Erling Haaland : O atacante do Manchester City, conhecido por sua força física e capacidade de finalização, compartilha a nota 91 com Mbappé e Rodri.

Vinícius Júnior : Representando o Brasil , Vinícius Jr. ostenta um overall de 90, evidenciando sua habilidade de drible e velocidade.

Kevin De Bruyne : O meio-campista do Manchester City, reconhecido por sua visão e passes precisos, também possui uma nota 90.

Harry Kane : O atacante do Bayern , conhecido por sua consistência e habilidades de finalização, compartilha a nota 90 com outros astros.

Jude Bellingham : Meio-campista do Real Madrid, Bellingham é elogiado por sua maturidade em campo e versatilidade, recebendo a nota 90.

Aitana Bonmatí : Representando o futebol feminino, a jogadora do FC Barcelona é reconhecida por sua visão e controle de jogo, com uma avaliação de 91.

Alexia Putellas : Outra estrela do FC Barcelona, Putellas é celebrada por sua criatividade e liderança, compartilhando a nota 90 com outras jogadoras de destaque.

Sam Kerr: A atacante do Chelsea, conhecida por sua velocidade e habilidades aéreas, também possui uma avaliação de 90.



Melhores Brasileiros no EA Sports FC 25

O Brasil é bem representado no jogo, com jogadores de destaque que refletem o talento nacional:

Alisson Becker : Goleiro do Liverpool , Alisson é reconhecido por suas habilidades de defesa e liderança, com uma nota 89.

Ederson Moraes : Goleiro do Manchester City, Ederson é elogiado por sua precisão nos passes e reflexos, recebendo uma avaliação de 88.

Marquinhos : Zagueiro do Paris Saint-Germain , Marquinhos é valorizado por sua consistência e leitura de jogo, com uma nota 87.

Vinícius Júnior : Além de sua avaliação geral, Vinícius é destacado por sua velocidade e habilidade de drible, tornando-se uma escolha popular entre os jogadores.

Rodrygo Goes : Atacante do Real Madrid, Rodrygo é reconhecido por sua versatilidade e criatividade, com uma avaliação de 86.

Bremer : Zagueiro da Juventus , Bremer é valorizado por sua força física e capacidade de desarme, recebendo uma nota 86.

Gabriel Magalhães : Zagueiro do Arsenal , Gabriel é elogiado por sua solidez defensiva e habilidades aéreas, com uma avaliação de 86.

Bruno Guimarães : Meio-campista do Newcastle United , Bruno é reconhecido por sua visão e controle de jogo, recebendo uma nota 85.

Raphinha : Atacante do Barcelona, Raphinha é destacado por sua velocidade e capacidade de finalização, com uma avaliação de 84.

Gabriel Martinelli : Atacante do Arsenal, Martinelli é valorizado por sua energia e habilidades ofensivas, recebendo uma nota 83.

Lucas Paquetá: Meio-campista do West Ham United, Paquetá é reconhecido por sua criatividade e versatilidade, com uma avaliação de 82.



Essas avaliações refletem o desempenho atual dos jogadores e são fundamentais para os gamers que buscam montar equipes competitivas no EA Sports FC 25. Lembre-se de que as classificações podem variar conforme atualizações do jogo e o desempenho real dos atletas.