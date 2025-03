Quem é Giorgio Costantini, brasileiro que estreou pelo River

Giorgio Costantini, brasileiro de 18 anos, fez sua estreia profissional pelo River Plate no último domingo, 9. O meia entrou em campo aos 50 minutos do segundo tempo e teve apenas três toques na bola antes do apito final, na vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Atlético Tucumán. O suficiente para despertar o interesse pelo brasileiro.

Revelação das categorias de base do River, Costantini atua pelo clube desde 2023. Como camisa 10, ele vinha se destacando e, nesse domingo, recebeu sua primeira oportunidade no time principal.

Constantini revelou em entrevista ao canal do Cartolouco, no YouTube, que chegou ao time argentino por meio de um teste, após sair do Athletico Paranaense.

“Vim pra Argentina só para o teste. Eu estava me preparando para ir à Europa, mas meus tios me ligaram falando que tinham conseguido um teste aqui (River Plate), e eu falei bora”, disse o meia-atacante, nascido em Curitiba.

🔛 Debut en Primera División con el Manto Sagrado para Giorgio Costantini ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/ooLU5t2t4r — River Plate (@RiverPlate) March 10, 2025

Antes da estreia, Giorgio já havia sido relacionado pelo técnico Marcelo Gallardo. Na partida contra o Atlético Tucumán, entrou no lugar de Franco Mastantuono. Considerado uma das grandes promessas do River, o brasileiro teve pouco tempo em campo para demonstrar seu talento, mas deve ganhar mais minutos em breve.

A paixão de Giorgio pelo futebol, e especialmente pelo River Plate, vem de família. Seu avô, Alessandro Costantini, natural de San Juan, na Argentina, se mudou para Curitiba em 1970, e foi o responsável por transmitir esse amor ao neto. Alessandro também é conhecido no meio esportivo por ter realizado, em 2003, a cirurgia cardíaca que salvou a carreira do ex-atacante Washington, o “Coração Valente”, quando jogava pelo Athletico.

O futebol também faz parte da vida do irmão de Giorgio, Facundo Costantini. Com passagens pelas categorias de base do Coritiba, São Paulo, Orlando City (EUA) e Marítimo (Portugal), ele atualmente joga pelo AEL Limassol, do Chipre.

Com a vitória deste domingo, o River Plate chegou a 18 pontos e ocupa a segunda colocação do Grupo B no Campeonato Argentino. O próximo desafio da equipe será no sábado, 16, contra o Riestra.