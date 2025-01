Quem é Cucho Hernández, novo alvo do Botafogo no mercado

O Botafogo segue investindo no mercado da Major League Soccer (MLS) em busca de reforços para qualificar seu elenco. Nomes como Gregore, Savarino e Tiago Almada, que se destacaram na liga americana antes de conquistarem títulos com o alvinegro, evidenciam o potencial desse mercado. Agora, o clube mira um novo nome para fortalecer o setor ofensivo em 2025: o colombiano Cucho Hernández.

O destaque da vez é jogador do Columbus Crew desde 2022, e acumula bons números pela equipe dos Estados Unidos: 93 jogos, 58 gols e 26 assistências. Em 2023, ele conquistou o título da liga americana e foi eleito o melhor jogador da competição. Em 2024, ficou apenas atrás de Lionel Messi, do Inter Miami, na eleição.

🔎 Cucho Hernández (25 anos) foi o centroavante com a maior Nota em 2024 por clubes das Américas! 🇨🇴👀 ⚔ 41 jogos

⚽ 25 gols (!)

🅰 14 assistências

🅿 39 participações em gols (!)

⏰ 83 mins p/ participar de gol (!)

🔑 89 passes decisivos (!)

🧠 23 grandes chances criadas (!)… pic.twitter.com/cwY8xsBYoC — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) January 7, 2025

Antes de brilhar na MLS, Cucho teve passagens discretas pelo futebol europeu, defendendo o Watford, Mallorca, Getafe e Huesca, mas encontrou seu melhor desempenho no soccer. Pela seleção colombiana, acumula dois gols em cinco jogos disputados.

Com a iminente saída de peças importantes do ataque, como Tiquinho Soares, Almada e Luiz Henrique, a diretoria alvinegra identificou Cucho como a principal opção para suprir essas peças.

Embora as primeiras conversas com o staff do jogador não tenham sido animadoras, o Botafogo mantém o atacante como prioridade e trabalha para conseguir um sinal positivo do Columbus Crew para avançar nas negociações.

Altos salários

Um dos empecilhos para o Botafogo são os altos valores envolvidos na negociação. Cucho tem contrato com o Columbus até dezembro de 2025 e tem seu passe avaliado em cerca de 16,5 milhões de euros, de acordo com o Sofascore.

Além disso, Cucho Hernández tem salário base anual de 2,6 milhões de dólares (mais de 15 milhões de reais por ano pela cotação atual). O colombiano está entre os 30 atletas mais bem pagos da MLS, à frente de nomes como Luis Suárez e Jordi Alba, do Inter Miami, que recebem 1,5 milhão de dólares (cerca de 9 milhões de reais) anuais.

O Botafogo busca, além de um técnico para substituir Artur Jorge, que se transferiu ao Al-Rayyan, do Catar, outros nomes para o ataque. Uma opção é Marlon Gomes, meia do Shakhtar Donestk, da Ucrânia, formado no Vasco.