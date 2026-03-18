Os classificados para as quartas de final da Champions League de 2025/26 foram definidos. Dessa forma, restam apenas oito times no caminho rumo à decisão, que será realizada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio.
Após a disputa das oitavas de final, os times que seguem sonhando com o título são: Sporting (POR), Real Madrid (ESP), Arsenal (ING), Paris Saint-Germain (FRA), Barcelona (ESP), Liverpool (ING), Atlético de Madrid (ESP) e Bayern de Munique (ALE).
Os jogos das quartas da Champions League
- PSG x Liverpool
- Real Madrid x Bayern de Munique
- Barcelona x Atlético de Madrid
- Sporting x Arsenal
Possíveis duelos das semifinais
- PSG ou Liverpool x Real Madrid ou Bayern de Munique
- Barcelona ou Atlético de Madrid x Sporting ou Arsenal
Datas das próximas fases da Champions League
- Quartas de final: 7/8 e 14/15 de abril de 2026
- Semifinais: 28/29 de Abril e 5/6 de maio de 2026
- Final: 30 de maio de 2026 (Budapeste)