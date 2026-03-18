Os classificados para as quartas de final da Champions League de 2025/26 foram definidos. Dessa forma, restam apenas oito times no caminho rumo à decisão, que será realizada na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, no dia 30 de maio.

Após a disputa das oitavas de final, os times que seguem sonhando com o título são: Sporting (POR), Real Madrid (ESP), Arsenal (ING), Paris Saint-Germain (FRA), Barcelona (ESP), Liverpool (ING), Atlético de Madrid (ESP) e Bayern de Munique (ALE).

Os jogos das quartas da Champions League

PSG x Liverpool

Real Madrid x Bayern de Munique

Barcelona x Atlético de Madrid

Sporting x Arsenal

Possíveis duelos das semifinais

PSG ou Liverpool x Real Madrid ou Bayern de Munique

Barcelona ou Atlético de Madrid x Sporting ou Arsenal

Datas das próximas fases da Champions League