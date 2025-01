Quanto o Atlético MG faturou com vendas de jogadores em 2024?

O ano de 2024 foi um marco para o Atlético Mineiro em relação ao faturamento proveniente das transferências de jogadores. Reconhecido por sua habilidade em negociar atletas, o clube registrou vendas significativas que contribuíram para um aumento expressivo na receita anual, destacando a importância dessas transações no planejamento econômico do time.

Segundo Bruno Muzzi, CEO do Atlético, as transferências realizadas foram cruciais para atingir um faturamento recorde. Ele esclareceu que as receitas do clube em 2024 devem alcançar R$ 657 milhões, dos quais uma parte substancial vem das vendas de jogadores, que movimentaram cerca de R$ 155 milhões, representando aproximadamente 23% do total previsto.

Principais Transferências do Atlético em 2024

A venda mais destacada foi a de Paulinho ao Palmeiras por 14,4 milhões de euros, correspondendo a R$ 90,9 milhões, proporcionando uma significativa injeção de capital ao Atlético. Além dele, outros jogadores foram transferidos para grandes equipes, impactando positivamente as finanças do clube.

Paulo Henrique: Transferido para o Vasco, gerando cerca de R$ 4,9 milhões.

Pavón: Vendido para o Grêmio, resultando em R$ 19,8 milhões.

Yan: O meia transferiu-se para o Atlético San Luis, do México, rendendo quase R$ 4 milhões.

Patrick: Vendido para o Santos por R$ 5,2 milhões

Jemerson: vendido ao Grêmio por R$3,3 milhões

Paulinho: vendido ao Palmeiras por R$ 90,9 milhões

Impacto Econômico das Transferências

Essas transferências reforçaram a saúde financeira do Atlético e posicionaram o clube estrategicamente no mercado mundial de futebol. As vendas permitiram ajustes no elenco, espaço para novos talentos e uma robustez fiscal que sustenta investimentos futuros. Com os fundos angariados, o Atlético pode investir em infraestrutura, modernizar instalações e desenvolver sua base, assegurando o sucesso esportivo a longo prazo. A eficiente gestão das transferências também favorece melhores negociações futuras.

Expectativas para o Atlético no Futuro

Com os avanços financeiros, espera-se que o Atlético consolide sua posição no futebol brasileiro e internacional. A estratégia de vender jogadores continuará a ser crucial na geração de receita, mas também se espera que o clube utilize parte do capital em aquisições estratégicas para fortalecer o elenco em competições futuras.

Em suma, 2024 foi um ano importante para o Atlético Mineiro, marcado por uma gestão eficaz das transferências, que resultou em um acréscimo significativo ao saldo do clube, evidenciando seu potencial de crescimento e estabilidade nos anos à frente.