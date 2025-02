Qual o estádio mais avaliado do Brasil? Veja ranking

Comemorando os 20 anos do Google Maps, a plataforma revelou quais são os estádios com mais avaliações dos internautas no Brasil. Essa lista destaca locais icônicos do futebol nacional, que se tornaram não apenas pontos de encontro de torcedores, mas também atrações turísticas de grande relevância.

O levantamento foi feito com base no número de avaliações e nas notas médias, que variam de 0 a 5 estrelas. Essa métrica oferece uma visão sobre a popularidade e a experiência dos visitantes em cada um desses estádios.

Matheus Amorim/FEC

Quais são os Estádios Mais Populares?

O Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, lidera a lista com impressionantes 110 mil avaliações, mantendo uma nota média de 4,7 estrelas. É um dos templos do futebol brasileiro, reconhecido mundialmente. Em segundo lugar vem o Allianz Parque, em São Paulo, com quase 102 mil avaliações e a mesma nota média.

Seguindo de perto, temos o Mineirão, em Belo Horizonte, que ocupa a terceira posição na lista. Este estádio histórico acumula pouco mais de 86 mil avaliações ao longo dos anos, atestando sua importância para o futebol mineiro e nacional.

Como é Calculado o Ranking de Avaliações?

O Google calcula o ranking dos estádios mais avaliados com base na quantidade de avaliações recebidas e na qualidade dessas avaliações, expressa por notas de 0 a 5 estrelas. Este sistema permite que os usuários expressem suas experiências de visita de maneira quantitativa, refletindo tanto a infraestrutura quanto o ambiente oferecido pelos estádios.

Além disso, essas avaliações também levam em consideração outros aspectos como o acesso, segurança e serviços oferecidos no local, proporcionando um panorama abrangente da experiência do torcedor.

Lista Completa dos 10 Estádios Mais Avaliados

A seguir, apresentamos a lista completa dos dez estádios mais avaliados no Brasil, de acordo com o levantamento fornecido pelo Google Maps:

Maracanã – Rio de Janeiro Allianz Parque – São Paulo Mineirão – Belo Horizonte MorumBIS – São Paulo Neo Química Arena – São Paulo Arena do Grêmio – Porto Alegre Estádio Beira-Rio – Porto Alegre Estádio Nilton Santos – Rio de Janeiro Casa de Apostas Fonte Nova – Salvador Ligga Arena – Curitiba

Esses estádios não apenas hospedam partidas emocionantes de futebol, mas também atraem turistas que buscam vivenciar a paixão e a cultura esportiva brasileira. Cada local tem suas particularidades, história e charme, que são refletidos nas avaliações dos visitantes.

O Impacto das Avaliações na Experiência do Torcedor

A presença digital dos estádios se tornou crucial tanto para atrair novos visitantes quanto para manter os torcedores informados. Essas avaliações oferecem feedbacks valiosos para os gestores dos estádios, possibilitando melhorias contínuas na experiência oferecida aos visitantes. Além disso, as avaliações ajudam outros usuários a escolher quais estádios visitar, baseando-se nas experiências de quem já esteve lá.

Com a evolução das tecnologias digitais e a popularização das plataformas de avaliações, a tendência é que esses locais continuem a aprimorar seus serviços e infraestrutura, levando em consideração as opiniões deixadas pelos fãs.