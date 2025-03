Qual caminho o EA Sports FC deve tomar no futuro?

A transição da franquia FIFA para EA Sports FC marcou um novo capítulo na história dos jogos de futebol. Com a perda da licença da FIFA, a Electronic Arts redirecionou seus esforços para expandir e inovar dentro do universo do futebol digital.

Publicidade

EA SPORTS FC 25 gameplay – Fonte: EA

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Inovações e parcerias estratégicas

A mudança para o nome EA Sports FC proporcionou à EA maior liberdade para inovar. A introdução do modo Rush, um jogo 4 contra 4 que rapidamente se tornou popular com mais de 300 milhões de partidas jogadas, exemplifica essa vontade de diversificação e conexão social. James Salmon, diretor sênior de marketing da EA Sports FC, enfatizou o compromisso da empresa em explorar novas formas de jogar futebol, mantendo a autenticidade das experiências reais.

Publicidade

Além disso, a EA estabeleceu parcerias estratégicas com entidades como a LaLiga e a CONMEBOL. Essas colaborações visam conectar fãs com seus clubes, jogadores e competições favoritas por meio de experiências digitais imersivas, reforçando o compromisso da EA em apoiar o desenvolvimento do futebol em nível global.

Desafios financeiros e perspectivas futuras

Apesar das inovações, a EA enfrentou desafios financeiros. No último mês, a empresa reduziu suas previsões futuras após um desempenho abaixo do esperado com o EA Sports FC, resultando em uma queda de 12% nas ações após o horário comercial. A empresa agora prevê uma diminuição de receita líquida de serviços ao vivo, com o segmento de futebol global contribuindo significativamente para essa revisão.

Olhando para o futuro, a EA Sports FC busca equilibrar a autenticidade do futebol real com inovações tecnológicas. A empresa continua explorando novas formas de engajamento, incluindo experiências conectadas ao estilo de NBA 2K, permitindo interações em tempo real entre jogadores. Essas iniciativas refletem a visão da EA de evoluir continuamente a franquia, adaptando-se às mudanças no comportamento dos jogadores e às tendências emergentes no mundo dos esportes digitais.