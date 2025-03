Aprenda os dribles mais eficazes do EA FC 25 e jogue como um profissional

No EA FC 25, dominar a arte do drible é essencial para criar jogadas letais e surpreender os adversários. Seja com fintas rápidas, giros precisos ou habilidades de 5 estrelas, alguns jogadores se destacam como verdadeiros magos da bola. Neste guia, revelamos os 3 melhores dribladores do jogo, seus movimentos secretos e estratégias para usá-los com eficiência.

Publicidade

Vini Jr. no EA Sports FC 25 – Fonte: Instagram/@easportsfc

Os melhores dribladores

1. Neymar Jr. (Al-Hilal)

Classificação de Drible: 93

Habilidades Especiais: 5★ Movimentos de Habilidade, PlayStyle+ Drible Ágil

Dribles Icônicos e Como Executá-los:

Elástico: Pressione R1 + Direcional Direita/Esquerda (PS) ou RB + Direcional (Xbox) durante a corrida.

Pressione R1 + Direcional Direita/Esquerda (PS) ou RB + Direcional (Xbox) durante a corrida. Parafuso: Gire o RS (Right Stick) para baixo e depois para a esquerda ou direita, dependendo do lado do campo.

Dicas de Uso:

Gire o RS (Right Stick) para baixo e depois para a esquerda ou direita, dependendo do lado do campo. Abuse da agilidade (94) e aceleração (89) para ultrapassar laterais em velocidade.

Use o PlayStyle+ Drible Ágil para manter a bola colada aos pés em mudanças bruscas de direção.

para manter a bola colada aos pés em mudanças bruscas de direção. Após driblar, finalize com chute de trivela (88) ou cruze para um atacante posicionado.

Melhor Formação: 4-2-3-1 (como ponta-esquerda), permitindo que ele corte para dentro e finalize ou crie passes decisivos.

2. Vinícius Júnior (Real Madrid)

Classificação de Drible: 92

Habilidades Especiais: 5★ Movimentos de Habilidade, PlayStyle+ Aceleração Explosiva

Dribles Icônicos e Como Executá-los:

Publicidade

Chapéu (Rainbow Flick): Pressione RS para cima duas vezes em movimento.

Pressione RS para cima duas vezes em movimento. Fake Shot Stop: Aperte Botão de Chute (⏹) + Passe Curto (X) e mude a direção com o analógico.

Dicas de Uso:

Aperte Botão de Chute (⏹) + Passe Curto (X) e mude a direção com o analógico. Explore sua velocidade máxima (95) para corridas pela linha de fundo.

Combine o PlayStyle+ Aceleração Explosiva com dribles curtos para deixar zagueiros para trás.

com dribles curtos para deixar zagueiros para trás. Após ultrapassar a defesa, cruze para o centro ou finalize com chute de curva (87).

Melhor Formação: 4-3-3 (como ponta-esquerda), aproveitando espaços nas laterais para infiltrar-se na área.

3. Lionel Messi (Inter Miami)

Classificação de Drible: 91

Habilidades Especiais: 4★ Movimentos de Habilidade, PlayStyle+ Controle de Bola

Dribles Icônicos e Como Executá-los:

La Croqueta: Segure L1 (PS) ou LB (Xbox) e mova o RS para os lados.

Segure L1 (PS) ou LB (Xbox) e mova o RS para os lados. Body Feint Simples: Gire o RS rapidamente para a esquerda ou direita durante a corrida.

Dicas de Uso:

Gire o RS rapidamente para a esquerda ou direita durante a corrida. Use seu equilíbrio (90) e controle de bola (94) para dribles curtos e eficientes.

O PlayStyle+ Controle de Bola reduz a perda de posse em situações de pressão.

reduz a perda de posse em situações de pressão. Posicione-o como meia-direita para criar jogadas pelo centro e finalizar de fora da área.

Melhor Formação: 4-4-2 (como meia-direita), garantindo liberdade para infiltrar-se ou distribuir passes.

Tutoriais de dribles avançados para qualquer jogador

Berbatov Spin (Giro de 180°):

Gire o RS para trás e depois para o lado durante a corrida.

Ideal para mudar de direção rapidamente e enganar marcadores.

Gire o RS para trás e depois para o lado durante a corrida. Ideal para mudar de direção rapidamente e enganar marcadores. Roulette (Giro de 360°):

Faça um círculo completo com o RS (sentido horário ou anti-horário).

Perfeito para escapar de pressão no meio-campo.

Faça um círculo completo com o RS (sentido horário ou anti-horário). Perfeito para escapar de pressão no meio-campo. Ball Roll + Scoop Turn:

Role a bola com RS para os lados e, em seguida, execute um Scoop Turn (RS para trás + RS para o lado).

Use em 1vs1 para criar espaço e finalizar.

Dicas gerais para usar dribladores no EA FC 25

Pratique no Modo Arena: Domine os movimentos antes de levá-los para partidas online.

Domine os movimentos antes de levá-los para partidas online. Misture Dribles com Passes: Após atrair marcadores, libere a bola para um companheiro desmarcado.

Atenção à Estamina: Dribles consomem energia – use jogadores com alto fôlego (ex.: Vinícius Jr. tem 89 de resistência).

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.