Os melhores veteranos do EA FC 25 e como usá-los.

No EA FC 25, veteranos como Robert Lewandowski, Lionel Messi e Manuel Neuer continuam sendo pilares decisivos em qualquer time. Com atributos refinados e PlayStyles únicos, eles oferecem vantagens táticas que jogadores mais jovens não conseguem igualar. Veja como explorar cada um deles:

Os melhores jogadores experientes.

1. Robert Lewandowski (ATA – 88 Overall)

Idade: 36 anos | Clube: FC Barcelona

PlayStyles Destacados: Cavadinha+, Testada Firme, Domínio.

Atributos-Chave: Finalização (88), Posicionamento (90), Precisão no Cabeceio (88).

Lewandowski é um matador clássico. Use-o como referência ofensiva em formações como 4-2-3-1 ou 4-4-2. Sua habilidade em cabecear (graças ao Testada Firme) o torna letal em cruzamentos. Combine-o com pontas rápidos (ex.: Messi) para criar jogadas pelas laterais e finalizações dentro da área.

Dica Tática: Aproveite o Domínio para receber bolas longas e distribuir para meias em apoio. Sua Cavadinha+ é ideal para superar goleiros em situações de pressão.

2. Lionel Messi (PD – 90 Overall)

Idade: 37 anos | Clube: Inter Miami

PlayStyles Destacados: Técnica+, Passe Direto, Tiki-Taka.

Atributos-Chave: Drible (94), Passe (92), Visão de Jogo (90).

Messi é o cérebro criativo do time. Posicione-o como ponta-direita em um 4-3-3 ou meia-direita em um 4-2-2-2. Seu Passe Direto permite armar jogadores como Lewandowski com bolas enfiadas na defesa adversária.

Dica Tática: Use a Técnica+ para driblar marcadores em espaços curtos e criar chances de chute de curta distância. Seu Tiki-Taka é perfeito para triangulações rápidas com meias como Kroos ou Modrić.

3. Manuel Neuer (GOL – 86 Overall)

Idade: 38 anos | Clube: Bayern de Munique

PlayStyles Destacados: Passe Guiado+, Arremesso Longo, Saída Aérea.

Atributos-Chave: Reflexos (89), Posicionamento (88), Passes (90).

Neuer é um goleiro moderno, essencial para times que jogam com a linha alta. Em formações como 3-5-2 ou 4-1-4-1, use seu Passe Guiado+ para lançar ataques diretamente da defesa.

Dica Tática: Aproveite seu Arremesso Longo para surpreender a defesa adversária com bolas rápidas nos atacantes. Sua Saída Aérea neutraliza cruzamentos e bolas altas na área.

