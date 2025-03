Guia completo para goleiros no EA FC 25

No EA FC 25, a classificação geral (GER) é um indicador crucial para escolher jogadores que impactam o resultado do jogo. Entre os goleiros, três se destacam com GER 89: Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma e Alisson. Neste guia, analisamos seus atributos, PlayStyles e estratégias para transformá-los em verdadeiras muralhas.

Os melhores goleiros

1. Thibaut Courtois (Real Madrid)

Nacionalidade: Bélgica | Idade: 32 | Altura: 2,00 m

Liga: La Liga | Clube: Real Madrid

Atributos-Chave (GER 89):

Reflexos: 90 | Posicionamento: 88 | Manejo de Bolas: 89

PlayStyle+: Saída Mano a Mano+ (defesas rápidas em situações de 1vs1).

Características Únicas:

(defesas rápidas em situações de 1vs1). Altura (2,00 m): Domina bolas aéreas e cruzamentos.

Físico (88): Impulsão (68) e força (70) para duelos físicos.

Dicas para Usá-lo:

Ideal para formações defensivas (ex.: 5-4-1) que exigem segurança em bolas paradas.

Use o PlayStyle+ Saída Mano a Mano+ para fechar ângulos em chutes de curta distância.

para fechar ângulos em chutes de curta distância. Mantenha-o na linha durante cobranças de falta para evitar vulnerabilidade.

Química Recomendada: “Muralha” para aumentar defesas aéreas e reflexos.

2. Gianluigi Donnarumma (PSG)

Nacionalidade: Itália | Idade: 26 | Altura: 1,96 m

Liga: Ligue 1 | Clube: PSG

Atributos-Chave (GER 89):

Reflexos: 90 | Elasticidade: 90 | Agilidade: 75

PlayStyle+: Deflector+ (desvios potentes para áreas seguras).

Características Únicas:

(desvios potentes para áreas seguras). Agilidade (75): Recuperação rápida após defesas difíceis.

Usa os Pés: Habilidade para saídas precisas com os pés.

Dicas para Usá-lo:

Utilize-o em formações híbridas (ex.: 4-2-3-1) que alternam entre defesa e ataque.

Aproveite o PlayStyle+ Deflector+ para evitar rebotes perigosos na área.

para evitar rebotes perigosos na área. Ative a instrução “Jogar com os Pés” para construir jogadas a partir do gol.

Química Recomendada: “Gato” para melhorar reflexos e agilidade.

3. Alisson (Liverpool)

Nacionalidade: Brasil | Idade: 32 | Altura: 1,93 m

Liga: Premier League | Clube: Liverpool

Atributos-Chave (GER 89):

Posicionamento: 90 | Reflexos: 89 | Lançamento: 58

PlayStyle+: Deflector+ (desvios eficientes em chutes fortes).

Características Únicas:

(desvios eficientes em chutes fortes). Posicionamento (90): Antecipa jogadas e fecha espaços.

Saídas Rápidas: Use Triângulo/Y para lançamentos diretos aos atacantes.

Dicas para Usá-lo:

Perfeito para formações de contra-ataque (ex.: 4-3-3) devido à sua saída de bola.

Combine o PlayStyle+ Deflector+ com zagueiros rápidos (ex.: Van Dijk ) para defesas sólidas.

com zagueiros rápidos (ex.: ) para defesas sólidas. Evite saídas arriscadas em jogadas aéreas (força aérea: 78).

Química Recomendada: “Gladiador” para aprimorar lançamentos e reflexos.

Dicas para Defender como um Profissional no EA FC 25

Ajuste as Táticas do Goleiro: Estilo Defensivo: “Equilíbrio” (50-60 de profundidade). Instruções: Ative “Cruzamentos Socados” para saídas aéreas seguras.

Controle Manual do Goleiro: Pressione R3 (Right Stick) para posicionar o goleiro em cobranças de falta ou 1vs1.

Domine as Saídas de Gol: Socos (Círculo/B): Use em cruzamentos altos. Saídas Rápidas (Triângulo/Y): Para interceptar bolas nas costas da defesa.

Pratique no Modo Treino: Treine defesas de chutes de curta distância e pênaltis na Arena de Habilidades.



Como Montar uma Defesa Sólida ao Redor do Goleiro

Zagueiros Recomendados: Van Dijk (89 GER): Força física e presença aérea. Marquinhos (87 GER): Versatilidade e interceptações.

Química Ideal: Courtois + Militão (Real Madrid) : Conexão por clube. Alisson + Alexander-Arnold (Liverpool) : Vantagem de liga.



