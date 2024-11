Quais taças o Atlético MG pode levantar em 2024?

O Atlético-MG enfrenta um grande desafio na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Após perder por 3 a 1 no primeiro jogo, o time mineiro precisa de uma vitória por três gols de diferença na Arena MRV para conquistar o título. Uma diferença de dois gols levaria o confronto para os pênaltis.

Embora difícil, a reversão do placar está ao alcance do elenco do Galo. O jogo promete ser emocionante, com ambas as equipes desejando deixar sua marca no futebol brasileiro. O título também garantiria vaga em competições internacionais prestigiadas.

Conquistas Internacionais: Derby das Américas e Copa Challenger

Vencer a Conmebol Libertadores colocaria o Atlético como campeão continental e abriria portas para disputas globais. Com a vitória, o Galo poderia enfrentar o Pachuca, do México, no Derby das Américas, assegurando um troféu e lugar na Copa Challenger.

Na Copa Challenger, o Atlético enfrentaria o Al Ahly, do Egito, disputando a chance de jogar contra o Real Madrid na final. Esse caminho, embora desafiador, representa uma jornada rumo à glória internacional e mais um troféu para a temporada.

Desafios Mundiais para o Atlético

A conquista da Copa Intercontinental significaria um confronto único contra o Real Madrid em 11 de dezembro, no Catar. Essa vitória em torneios internacionais poderia garantir ao Galo uma vaga na Copa do Mundo de Clubes, programada para estrear em 2025.

O Mundial ocorrerá em várias cidades dos EUA, com Orlando em destaque. A competição terá oito grupos com quatro times, avançando para fases eliminatórias em jogo único e sem disputa de terceiro lugar, intensificando a corrida pelo título.

O Calendário do Atlético em 2024

O calendário do Atlético para a temporada está repleto de competições importantes. Além do já conquistado Campeonato Mineiro, o Galo aspira ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Também precisa vencer o Derby das Américas para avançar nos torneios internacionais.

Copa do Brasil: Reverter o resultado contra o Flamengo na final.

Libertadores: Confronto final com o Botafogo no final de novembro.

Derby das Américas: Possível jogo contra o Pachuca, do México.

Copa Challenger: Duelo com o Al Ahly em busca de vaga contra o Real Madrid.

Copa Intercontinental: Confronto único no Catar contra o Real Madrid.

A conquista desses títulos, além do Campeonato Mineiro, pode fazer de 2024 uma temporada histórica para o Atlético, com até seis troféus em sua coleção.