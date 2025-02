Quais ligas adotam ou proíbem o uso de gramado sintético?

O debate sobre o uso de gramados sintéticos no futebol é um tema recorrente, especialmente em ligas de países com condições climáticas extremas. Enquanto algumas ligas europeias adotam a grama natural ou híbrida, outras permitem o uso de gramados artificiais, gerando discussões sobre desempenho e segurança dos jogadores.

Na Europa, as principais ligas, como a Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1, optam por gramados naturais ou híbridos. A Espanha, por exemplo, não proíbe gramados sintéticos, mas estabelece regras para a manutenção de gramados naturais, incentivando sua utilização. A partir de 2031, novas instalações de gramados artificiais com microplásticos serão restritas.

Barboza pelo Botafogo – Fonte: Instagram/@alex.barboz

Quais são as regras para gramados sintéticos na Itália e na Holanda?

Na Itália, embora não haja proibição formal, a maioria dos clubes da Série A e B utiliza gramados naturais. O estádio Dino Manuzzi, do Cesena, é uma exceção, com gramado totalmente sintético. Na Holanda, a partir da temporada 2025/2026, os clubes da Primeira Divisão padronizarão seus estádios com grama natural, após incentivos financeiros para essa transição.

Como a FIFA regula o uso de gramados sintéticos?

A FIFA permite três tipos de gramados: natural, híbrido e sintético. Para o uso de gramados artificiais, a entidade estabelece um programa de qualidade que garante desempenho, segurança e durabilidade. Existem três níveis de certificação:

Fifa Quality Pro: Para futebol profissional, com uso de até 20 horas semanais.

Para futebol profissional, com uso de até 20 horas semanais. Qualidade Fifa: Para futebol municipal e recreativo, com uso de 40 a 60 horas semanais.

Para futebol municipal e recreativo, com uso de 40 a 60 horas semanais. Fifa Básica: Atende aos critérios básicos de desempenho e segurança.

Qual é a situação dos gramados sintéticos no Brasil?

No Brasil, quatro estádios de clubes das Séries A e B utilizam gramados sintéticos: Allianz Parque, Ligga Arena, Nilton Santos e MRV Arena. Clubes como Palmeiras, Athletico, Botafogo e Atlético-MG defendem o uso desse tipo de gramado, destacando sua durabilidade e menor custo de manutenção.

O Corinthians, por sua vez, utiliza um gramado misto, composto por 96% de grama natural e 4% de fibras sintéticas, que oferecem maior estabilidade ao campo. Essa escolha reflete a busca por um equilíbrio entre a estética e a funcionalidade do gramado.

Gramados sintéticos: solução ou problema?

Os gramados sintéticos oferecem vantagens em termos de manutenção e resistência a condições climáticas adversas. No entanto, ainda há resistência quanto ao seu uso em competições de alto nível, onde a preferência por gramados naturais prevalece. A FIFA, ao não padronizar um único tipo de gramado, reconhece as diferentes necessidades e condições dos clubes ao redor do mundo, promovendo alternativas que garantam a qualidade dos jogos.

