Quais jogadores brasileiros posso contratar pro meu modo carreira no EA FC 25?

O Modo Carreira Treinador no EA FC 25 oferece uma experiência envolvente para aqueles que preferem a diversão offline. Muitos jogadores optam por contratar atletas brasileiros para fortalecer suas equipes e alcançar o sucesso. Este artigo explora algumas opções de jogadores brasileiros que podem ser contratados para atender a diferentes necessidades dos times.

Com a chegada do EA FC 25, muitos estão ansiosos para explorar as novas possibilidades no jogo. Entre as diversas opções de jogadores, os brasileiros se destacam por sua habilidade e potencial de crescimento. A seguir, apresentamos uma seleção de jogadores que podem ser uma adição valiosa para qualquer equipe.

Quais jogadores brasileiros são destaque no EA FC 25?

Selecionar os jogadores certos pode fazer toda a diferença no Modo Carreira. A seguir, estão alguns brasileiros que se destacam por suas habilidades e potencial de evolução.

Ederson – Versatilidade no meio-campo

Ederson, atualmente jogando pelo Atalanta, é um meia central com um overall de 81. Ele pode atuar tanto como meia-atacante quanto como volante, oferecendo versatilidade e eficiência ao time. Com apenas 25 anos, Ederson tem o potencial de atingir um overall de 85, tornando-se uma peça-chave no meio-campo.

Natan – Juventude e potencial na defesa

Natan, zagueiro do Real Bétis, é uma escolha promissora para quem busca reforçar a defesa com um jogador jovem e acessível. Com 23 anos, ele inicia com um overall de 76, mas pode rapidamente evoluir para 84. Sua presença na defesa pode ser crucial para a solidez do time.

Gabriel Pec – Dinamismo nas pontas

Gabriel Pec, destaque na MLS pelo LA Galaxy, é conhecido por suas contribuições ofensivas. Ele pode jogar tanto pela ponta direita quanto pela esquerda, com um overall atual de 78 e potencial para chegar a 84. Com 23 anos, Pec traz dinamismo e criatividade ao ataque.

Gabriel Sara – Flexibilidade no ataque

Antes de se transferir para o Galatasaray, Gabriel Sara brilhou na segunda divisão inglesa. Ele pode atuar como meia central, ponta direita ou meia-atacante, com um overall de 79 e potencial para atingir 85. Sua flexibilidade tática é um trunfo para qualquer treinador.

Lucas Perri – Segurança no gol

Lucas Perri, agora no Lyon, é uma excelente opção para quem busca um goleiro confiável. Após um ano de destaque no Brasil, ele se transferiu para a França com um overall de 79, podendo evoluir para 84. Sua presença no gol pode ser decisiva em momentos críticos.

Esses jogadores não apenas oferecem habilidades impressionantes, mas também têm o potencial de superar suas classificações iniciais com boas atuações e desempenho consistente nos treinos. Escolher os jogadores certos pode ser a chave para o sucesso no Modo Carreira do EA FC 25.