Quais Estados mais doaram para a vaquinha do Corinthians?

A campanha de arrecadação de fundos pelo Corinthians, em parceria com a Caixa Econômica Federal, tem gerado grande mobilização entre torcedores de todo o Brasil. A iniciativa, promovida pelos Gaviões da Fiel, visa quitar a dívida da Neo Química Arena, que alcança centenas de milhões de reais. Um dos pilares dessa estratégia é a promoção de uma competição amigável entre os estados brasileiros, intitulada “Copa das Doações“.

Até o momento, a campanha conseguiu notável sucesso, acumulando R$ 36,3 milhões. Desse total, o montante arrecadado tem ajudado significativamente na quitação dos boletos que fazem parte do valor devido. A fórmula da rivalidade interestadual tem sido um ingrediente importante para o engajamento dos torcedores.

Camisa do Corinthians – Fonte: Instagram/@corinthians

Como funciona a “Copa das Doações”?

Inspirada em competições esportivas, a “Copa das Doações” busca fomentar uma saudável disputa entre os diferentes estados do Brasil. O objetivo é incentivar as contribuições através de um sistema de pontuação que destaca as regiões mais generosas. Essa abordagem não apenas contribui para o objetivo financeiro de reduzir a dívida da arena, como também promove a união e o espírito de colaboração entre os torcedores corinthianos.

A liderança de contribuições está atualmente com o estado de São Paulo, responsável por uma expressiva parcela da arrecadação. Na sequência, outros estados também desempenham papéis importantes, com Minas Gerais e Paraná ocupando posições de destaque.

Quais são os estados líderes em doações?

O levantamento recente sobre as contribuições dos estados revela um claro domínio do estado de São Paulo, que já arrecadou mais de R$ 26 milhões. Isso reflete o forte vínculo entre a torcida paulista e o clube. Outros estados, embora em menor escala, também têm mostrado seu apoio fervoroso. Minas Gerais e Paraná aparecem como segundo e terceiro maiores contribuintes, respectivamente, não muito distantes financeiramente uns dos outros.

São Paulo: R$ 26.144.516

R$ 26.144.516 Paraná: R$ 1.948.942

R$ 1.948.942 Minas Gerais: R$ 1.135.693

R$ 1.135.693 Santa Catarina: R$ 951.153

R$ 951.153 Goiás: R$ 650.787

R$ 650.787 Mato Grosso: R$ 553.237

R$ 553.237 Bahia: R$ 534.888

R$ 534.888 Mato Grosso do Sul: R$ 526.048

R$ 526.048 Distrito Federal: R$ 438.609

R$ 438.609 Ceará: R$ 386.154

Quais são as implicações futuras desta arrecadação?

A continuidade da “Copa das Doações” indica potencial para mais resultados positivos, não apenas em termos de arrecadação financeira, mas também no fortalecimento do vínculo entre o clube e sua torcida. A ação conjunta reforça a ideia de que a paixão pelo futebol vai além das quatro linhas e pode gerar impactos concretos na vida e na sustentabilidade do clube.

Com o sucesso já alcançado, os organizadores esperam prolongar o evento, incentivando ainda mais as doações e tornando o projeto uma tradição no calendário dos torcedores. Assim, a mobilização em prol do Corinthians demonstra que, quando unida, a torcida pode superar desafios significativos.

