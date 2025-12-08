A noite desta terça-feira, 9 de dezembro, reserva um confronto de alta tensão pela sexta rodada da fase de liga da UEFA Champions League 2025/26. No Philips Stadion, em Eindhoven, o PSV recebe o Atlético de Madrid às 17h (de Brasília). Separados por apenas um ponto na tabela de classificação, os dois clubes buscam uma vitória crucial para se consolidarem na zona de classificação para a fase de mata-mata.

Duelo direto pela classificação

O confronto em Eindhoven é decisivo para as pretensões de ambos os times na competição. Sob o novo formato de “fase de liga”, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição disputarão uma rodada de playoffs. Com o Atlético em 12º (9 pontos) e o PSV em 15º (8 pontos), ambos estão na briga por uma vaga nos playoffs, mas uma vitória é fundamental para não correr riscos nas rodadas finais e ainda sonhar com o G-8.

A partida coloca frente a frente estilos distintos: o PSV, treinado por Peter Bosz, tende a buscar um jogo mais ofensivo e de imposição em casa, enquanto o Atlético de Madrid de Diego Simeone é conhecido por sua solidez defensiva e pragmatismo tático. Curiosamente, a campanha atual dos espanhóis é de “tudo ou nada”, somando três vitórias e duas derrotas, sem nenhum empate. O histórico é favorável aos visitantes, que nunca perderam para o time holandês em jogos oficiais.

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance desta batalha tática, a partida terá transmissão exclusiva através da plataforma de streaming HBO Max, detentora dos direitos da competição no Brasil. A bola rola a partir das 17h.

