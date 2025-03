Principais diferenças entre FIFA e PES durante os anos

A rivalidade entre Pro Evolution Soccer (PES), atualmente conhecido como eFootball, e FIFA tem sido uma constante no universo dos jogos de futebol. Desde suas origens, ambas as franquias buscaram oferecer experiências únicas aos jogadores, diferenciando-se em diversos aspectos ao longo dos anos.

EA SPORTS FC 25 logo – Fonte: EA

Origens e primeiras diferenças

O FIFA foi lançado pela primeira vez em 1993 pela EA Sports, enquanto o PES teve sua estreia em 1995, desenvolvido pela Konami. Inicialmente, o FIFA destacou-se por suas licenças oficiais, permitindo o uso de nomes reais de jogadores e clubes, oferecendo uma experiência mais autêntica. Por outro lado, o PES focou na jogabilidade, proporcionando um controle mais refinado e realista, o que atraiu jogadores que buscavam uma simulação mais fiel do futebol.

Evolução da jogabilidade e gráficos

Ao longo dos anos, ambas as franquias investiram em melhorias gráficas e na jogabilidade. O FIFA continuou a aprimorar seus gráficos e introduziu modos de jogo inovadores, como o Ultimate Team, que se tornou extremamente popular. Já o PES manteve seu foco na jogabilidade realista, sendo frequentemente elogiado por sua física de bola e inteligência artificial avançada.

No entanto, o FIFA começou a se destacar por sua apresentação mais polida e interfaces mais amigáveis, enquanto o PES enfrentou críticas por menus menos intuitivos e falta de licenças oficiais, o que resultava em nomes e uniformes genéricos para alguns times.

Licenças e exclusividades

Um dos principais diferenciais entre as duas franquias sempre foi o licenciamento. O FIFA, graças a parcerias com diversas ligas e clubes, oferecia uma vasta gama de times e jogadores oficiais. O PES, embora tivesse menos licenças, compensava com a possibilidade de personalização, permitindo que a comunidade criasse e compartilhasse patches para adicionar times e ligas não licenciadas.

Essa diferença influenciou a preferência dos jogadores: aqueles que valorizavam a autenticidade tendiam a optar pelo FIFA, enquanto os que buscavam uma jogabilidade mais profunda e personalizada inclinavam-se para o PES.

Transição para eFootball e mudanças recentes

Em 2020, a Konami reimaginou sua franquia, transformando o PES em eFootball, adotando um modelo free-to-play. Essa mudança visava competir de forma mais direta com o FIFA, oferecendo atualizações sazonais e uma plataforma contínua em vez de lançamentos anuais. No entanto, o lançamento inicial do eFootball foi marcado por críticas devido a bugs e falta de conteúdo, afetando a reputação construída pela Konami ao longo dos anos.

Enquanto isso, o FIFA continuou sua trajetória, mas enfrentou desafios, como a necessidade de inovar em um mercado cada vez mais competitivo e as críticas relacionadas a microtransações no modo Ultimate Team.