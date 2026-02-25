O Benfica teve seu recurso negado e assim a Uefa confirmou a suspensão de Prestianni para a decisão contra o Real Madrid, pelos playoffs da Champions League. O argentino foi acusado de racismo por Vini Jr. no primeiro encontro, dentro do estádio da Luz, e o protocolo foi ativado, paralisando o jogo por 10 minutos.

“Bater sem bola pode, todo mundo vê e não há nenhuma sanção. Agora sancionar sem provas pode, pelo jeito. E nem tentam esconder mais com o Real Madrid. É uma vergonha”, escreveu Prestianni, nas redes sociais, após ter o recurso negado. A mensagem ficou disponível por pouco tempo e logo na sequência o argentino excluiu o post.

Prestianni faz referência a um lance do primeiro encontro envolvendo Valverde e Dahl. O jogador do Real Madrid acerta o braço no rosto do atleta benfiquista, mas o lance sequer foi revisado.

A acusação de racismo segue em investigação pela Uefa e por isso Prestianni acabou suspenso da partida. De acordo com a imprensa europeia, o Real Madrid planeja um mosaico nas arquibancadas do Bernabéu em apoio a Vini Jr.

Fora do jogo, Prestianni viajou mesmo assim para Madrid na esperança que o recurso tivesse efeito. Com a suspensão, o argentino ficou no hotel. O Benfica precisa de uma vitória mínima para ao menor forçar o jogo para a prorrogação.

Clima tenso entre Real Madrid x Benfica

O episódio de racismo aumentou a temperatura entre torcedores do Benfica e do Real Madrid. No jogo da volta, nos arredores do Bernabéu, torcedores portugueses entraram em confronto com a polícia. No mesmo dia do jogo ainda, um torcedor do Benfica postou uma foto visitando o museu do Real Madrid e segurando um cacho de banana em frente a um a foto de Vini Jr.