Presidente do Santos admite conversa com Neymar

A recente ascensão do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro gerou rumores sobre o possível retorno de Neymar ao clube. Marcelo Teixeira, presidente do Santos, comentou sobre as conversas contínuas com a família do jogador, mas alertou contra expectativas precipitadas. Atualmente, o contrato de Neymar com o Al-Hilal impõe limitações a qualquer progresso imediato.

Publicidade

Teixeira enfatizou que a comunicação com o time de Neymar não é um fenômeno recente e que ambas as partes têm clareza sobre a posição do Santos em um possível retorno. Com um contrato vigente até junho do próximo ano, Neymar ainda tem compromissos a honrar fora do Brasil antes que qualquer negociação com o Santos possa ser concretizada.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quais são os objetivos futuros da diretoria do Santos?

Marcelo Teixeira delineou os futuros objetivos do clube, focando em recuperar uma posição de destaque no futebol nacional. Ele destacou que, ao contrário das especulações, o Santos está evoluindo conforme o planejado. A administração visa implementar um planejamento estratégico em 2025 para alcançar um desempenho elevado em novas competições.

Teixeira ressaltou a importância de manter uma rigorosa saúde financeira, aumentar receitas e buscar novos parceiros para fortalecer a instituição. Ainda que o Santos tenha enfrentado dificuldades recentemente, a equipe está no caminho da recuperação, com foco em ações transformadoras.

Qual é a estruturação do Santos para os desafios futuros?

O Santos planeja realizar ajustes financeiros e revisitar seu estatuto para avançar no futebol moderno. Teixeira destaca a importância de continuar modernizando as estratégias administrativas e esportivas, garantindo a competitividade do clube.

Publicidade

O clube já mostrou sua capacidade de recuperação com um elenco revitalizado e o retorno à Série A, o que leva Teixeira a acreditar em um futuro promissor. A intenção é que o Santos não só recupere sua posição, mas também sirva de modelo para outras instituições.

O que esperar do confronto contra o CRB na Vila Belmiro?

A expectativa é alta para o próximo jogo contra o CRB, com um clima de celebração na Vila Belmiro. A diretoria do Santos, incluindo Teixeira, fez um convite aberto a Neymar para o evento, caso ele esteja no Brasil. Sua presença simbolizaria prestígio e seria uma oportunidade para relembrar seus momentos gloriosos no clube.

Conquistar o título da Série B seria uma ocasião marcante para os torcedores celebrarem. A presença de Neymar no estádio não traria apenas nostalgia, mas também renovaria a esperança de que ele possa um dia vestir novamente a camisa do Peixe.