Portuguesa x Fluminense: horário, escalações e onde assistir

Portuguesa e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida será no Estádio Luso Brasileiro, às 21h30, horário de Brasília. Com ambas as equipes em momentos distintos na competição, o confronto desperta grande expectativa.

O Fluminense é apontado como favorito pelas casas de apostas, com uma odd de 1.61, mas ainda busca sua primeira vitória no campeonato. A presença do técnico Mano Menezes, comandando a equipe à beira do campo pela primeira vez em 2025, aumenta a pressão sobre o time.

Terans pode ser emprestado pelO Fluminense. Fonte: @david_terans

Como a Portuguesa está preparada para o confronto?

A Portuguesa vem de uma vitória sobre o Madureira, mesmo com um jogador a menos, e ocupa a terceira posição na tabela, com seis pontos. No entanto, a expulsão de Miguel Vinícius na última rodada é uma baixa importante. O técnico Douglas de Souza Ferreira terá que ajustar o time para compensar a ausência.

A provável escalação da Portuguesa é: Bruno; Lucas Mota, Ian, Thomás Kayck, Kayke Silva; Wellington, João Paulo, Anderson Rosa, Romarinho; Joãozinho e Lohan.

Qual é a situação do Fluminense antes da partida?

O Fluminense entra em campo pressionado para conquistar sua primeira vitória no torneio. A estreia de Mano Menezes no comando técnico aumenta as expectativas, e o retorno de jogadores-chave pode fortalecer a equipe.

A provável escalação do Fluminense é: Vitor Eudes; Guga, Ignácio, Freytes, Renê; Nonato, Martinelli, Lima; Canobbio, Riquelme e Kauã Elias.

Onde acompanhar Portuguesa x Fluminense?

Os torcedores poderão assistir ao jogo pelo canal Sportv. Além disso, o site 365Scores oferece cobertura em tempo real, com placares ao vivo, estatísticas, históricos e notícias sobre o confronto.

Data: 23 de janeiro de 2025

Horário: 21h30

Local: Estádio Luso Brasileiro

Evento: Quarta rodada do Campeonato Carioca

