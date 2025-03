Portuguesa revela que terá conversa com Cristiano Ronaldo

A Portuguesa, tradicional clube brasileiro, está em busca de reforçar suas raízes lusitanas. Recentemente, o clube tentou contratar o renomado jogador português Nani, mas não conseguiu convencê-lo a sair da aposentadoria. Apesar disso, Alex Bourgeois, sócio-investidor e presidente da Portuguesa SAF, não desistiu de trazer um grande nome de Portugal para o Brasil.

Durante uma entrevista ao CNN Esportes S/A, Bourgeois destacou a importância de estreitar os laços com Portugal para o futuro da Portuguesa: “Reforçar e resgatar o orgulho da comunidade portuguesa aqui no Brasil, sim, era exatamente isso (a tentativa de contratação do Nani). Estamos atrás e vamos tentar para 2026, para o Paulistão de 2026, trazer um grande português“.

Atletas da Lusa comemoram a conquista do acesso

Qual é o papel de Cristiano Ronaldo nos planos da Portuguesa?

Cristiano Ronaldo, considerado o maior nome do futebol português, está nos planos da Portuguesa, mas de uma forma diferente. Alex Bourgeois vê em CR7 uma oportunidade de estreitar laços fora dos campos, principalmente pelo lado investidor do jogador. Embora reconheça a dificuldade de contatar o astro do Al-Nassr, Bourgeois afirmou que a Portuguesa pretende tentar.

Ele destacou que Cristiano Ronaldo é uma figura de grande influência mundial e que, em algum momento, será importante tentar estabelecer um diálogo com ele. Essa iniciativa faz parte de um esforço maior para fortalecer a conexão entre o clube e a comunidade portuguesa.

Fortalecendo a comunidade Portuguesa no Brasil

A Portuguesa não carrega suas origens lusitanas apenas no nome. O clube mantém uma forte relação com Portugal, que se reflete até mesmo na culinária servida em seu restaurante, famoso pelo bacalhau. A ideia da SAF é aproximar a comunidade portuguesa no Brasil do clube, atraindo novos torcedores.

Segundo Bourgeois, existem cerca de 25 milhões de pessoas no Brasil que fazem parte da comunidade portuguesa, sendo descendentes diretos de portugueses. Ele acredita que a Portuguesa pode servir como uma ponte entre o Brasil e Portugal, aproximando essa vasta comunidade do clube.

Estratégias para criar uma ponte entre Brasil e Portugal

A criação de uma ponte entre Brasil e Portugal é parte do plano estratégico da Portuguesa. Bourgeois mencionou que já existem iniciativas em andamento para fortalecer essa conexão. O objetivo é trazer elementos da cultura portuguesa, como vinho, comida e até religião, para mais perto do Brasil, utilizando a Portuguesa como canal.

Essa estratégia visa não apenas aumentar a base de torcedores do clube, mas também fortalecer a identidade lusitana da Portuguesa, tornando-a um símbolo de união entre os dois países.