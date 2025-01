PLACAR TV estreia novo programa ao vivo, direto do Rio

Na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, a PLACAR TV, canal da prestigiosa revista esportiva no YouTube, estreará seu segundo programa de debate ao vivo. O Placar Aberto será exibido de segunda à sexta-feira, das 18h às 19h30 (clique aqui e inscreva-se no canal)

A nova atração será apresentada pelo experiente José Ilan, que terá ao seu lado os jornalistas Gabriel Reis e Lucas Pedrosa. A repórter Raisa Simplicio vai contribuir quase sempre dos locais dos jogos trazendo as notícias mais quentes do Flamengo.

O programa também terá convidados e tabelinhas constantes com os integrantes do Opinião Placar, exibido das 11h30 às 13h, direto de São Paulo.

A estreia terá o calor da cobertura da FC Series, em Miami. Gabriel Reis, conhecido como Paparazzo Rubro-Negro, e Raisa Simplicio vão participar direto dos EUA na cola do Flamengo, que estará lá com seu time principal. O Campeonato Carioca também começa neste fim de semana e será um dos temas em destaque para José Ilan, Lucas Pedrosa e convidados no estúdio.

Placar Aberto dará espaço especial ao futebol do Rio de Janeiro, mas as principais pautas do Brasil e do mundo terão vez e serão debatidas diariamente com muita interatividade e novidades que serão reveladas ao longo dos programas.

