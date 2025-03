PLACAR lança o guia do Brasileirão Betano 2025; garanta o seu

O Brasileirão Betano de 2025 está prestes a começar e não há forma melhor de se informar sobre o campeonato do que folheando o guia da PLACAR. A edição de março já está disponível em nossa loja oficial no Mercado Livre e chega às bancas de todo o país a partir de sábado, 29, justamente o dia em que a competição terá início.

O guia do Brasileirão, produzido em parceria com a Betano, patrocinadora oficial da competição, contém uma apresentação de todas as 20 equipes equipes participantes da Série A, com a ficha de 18 de 18 atletas e mais treinador de cada equipe, histórico na competição, esquema tático, uniformes, entre outras informações.

Para esta edição que marca os 55 anos de história da PLACAR, a revista inovou ao incluir entrevistas e reportagens sobre os destaques desta temporada, como o recorde de clubes nordestinos na Série A por pontos corridos, a polêmica envolvendo gramados sintéticos, a presença de estrelas internacionais como Neymar e Memphis Depay, os novos contratos de TV e outros temas especiais.

Nomes de peso como Raphael Veiga (Palmeiras), Borré (Inter), Braitwhaite (Grêmio), William José (Bahia) e Nenê (Juventude) concederam entrevista à edição, enquanto a coluna do mês é assinada por Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, sobre os novos rumos para o futebol nacional.

A tabela completa, outro item querido pelos assinantes, segue marcando presença e poderá ser preenchida a cada rodada. A edição traz ainda uma série de recordes e informações de almanaque, cuidadosamente coletados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues.

Confira abaixo a carta ao leitor desta edição:

O PESO DA TRADIÇÃO

Quem passasse por uma banca de jornais do país em 20 de março de 1970 com NCr$ 1,00 (um cruzeiro novo) no bolso poderia adquirir um produto que se tornaria relíquia, um desejado item de colecionador entre os amantes de futebol e jornalismo. Com Pelé como destaque de uma chamada de capa otimista – “a receita para ganhar a Copa” –, nascia a maior e mais tradicional revista esportiva do Brasil e uma das mais cultuadas do mundo. Em sua edição número 1, PLACAR oferecia um tesouro em forma de brinde: uma moeda com a efígie do Rei do Futebol. Além de histórica, a edição se mostraria certeira e pé quente, já que, meses depois, Pelé e aquela inigualável geração ergueriam o tri no México.

Nestes 55 anos, a revista arrastou gerações de apaixonados pela bola e por boas histórias. Nossas notícias exclusivas, entrevistas reveladoras e fotos inesquecíveis ajudaram a moldar o cotidiano do país – e, nesta eterna via de mão dupla, também se adaptaram às mudanças na sociedade. Nossa forma particular de fazer jornalismo está espalhada por toda a parte, pelas telas de computador e smartphones, em todas as redes sociais – e, claro, no insubstituível papel que você folheia neste momento.

PLACAR inaugurou o mais complexo de seus produtos, os guias de campeonatos, a partir de sua segunda década de vida. A primeira versão, da Taça Brasil de 1980, não era inteiramente dedicada ao Brasileirão da época, pois o conteúdo se misturava a reportagens de outros assuntos. Em 1985, apareceram as primeiras fichas técnicas dos atletas, com fotos e dados – um capricho que se tornaria exigência de nossos fiéis leitores. Já em 1990 veio a primeira revista totalmente dedicada à disputa, como nos moldes atuais. Nascia uma tradição.

Em seu editorial na edição especial de 40 anos, o diretor de redação Sérgio Xavier Filho destacou que “revistas costumam morrer cedo, ou de inanição de leitores ou de depressão publicitária” e que o segredo da longevidade de PLACAR residia em sua “vontade de fazer diferente e melhor”. Com essa premissa em mente, preparamos novidades para o guia da Série A do Brasileirão de 2025. Para além da conhecida análise das equipes e da caça por dados e estatísticas comandados pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, nossa redação complementou o guia com entrevistas e reportagens sobre os destaques da 70ª edição do Brasileirão.

Afinal, aspectos como o recorde de clubes nordestinos numa edição por pontos corridos, a polêmica envolvendo os gramados sintéticos e a presença de estrelas internacionais em campo mereciam um olhar mais aprofundado. Otimistas como na capa inaugural com Pelé segurando a Jules Rimet, PLACAR acredita que este Brasileirão apresenta bons presságios. A sonhada liga unificada e independente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve pintar nos próximos anos. Com novos direitos de TV negociados, o Brasileirão 2025 será transmitido por mais canais do que nunca, e promete gloriosos capítulos entre 29 de março e 21 de dezembro. Nas páginas a seguir, você encontra todas as informações essenciais sobre a primeira divisão, com fichas de 360 jogadores e mais 20 técnicos, informações de almanaque, times-base, agenda e tabela completa, entre outras atrações. Boa leitura e que venham os próximos 55 anos!