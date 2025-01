Petraglia volta a aparecer e mostra dedo do meio para torcida

O presidente do Athletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, voltou a marcar presença na Ligga Arena após meses sem aparecer no estádio. No entanto, sua reaparição foi marcada por uma cena polêmica.

Irritado com os protestos da torcida após o empate em 1 a 1 contra o Cianorte, pelo Campeonato Paranaense, o dirigente reagiu mostrando o dedo do meio para os torcedores. Vídeos divulgados nas redes sociais registraram o gesto obsceno.

O que aconteceu com o Club Athletico Paranaense… pic.twitter.com/BrxywULQ9C — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) January 29, 2025

Nas imagens, Petraglia, que assistia à partida de um camarote, faz o gesto com a mão e ainda gira o dedo em círculo. O ato provocou uma resposta imediata dos torcedores presentes, que passaram a xingá-lo.

Rebaixado para a Série B na última temporada, o Athletico vive um início de temporada irregular. Após vencer os dois primeiros jogos do estadual, a equipe perdeu para o Azuriz fora de casa e empatou duas vezes seguidas, aumentando a insatisfação da torcida.