Pela primeira vez Atlético consegue lucrar com bilheteria no Mineiro

Em um evento significativo para o Atlético, o clube mineiro registrou seu primeiro lucro com bilheteria no Campeonato Mineiro de 2025, ao vencer o Itabirito por 3 a 0. Esta partida, realizada no Mineirão, marcou a oitava rodada da fase classificatória, trazendo um alívio financeiro esperado em meio aos desafios anteriores.

A presença do público foi notável, com 25.607 torcedores enchendo o Gigante da Pampulha. Destes, 22.474 pessoas pagaram pelos ingressos, com valores variando entre R$ 20 e R$ 233,33. O resultado foi uma renda bruta de R$ 890.849,39. Descontando as despesas decorrentes de alugueis e serviços, o saldo positivo chegou a R$ 250.825,04, uma conquista importante para o clube.

Desafios financeiros em partidas anteriores

Anteriormente, o Atlético enfrentou dificuldades financeiras em seus jogos no Mineirão. O estádio, com capacidade para mais de 60 mil pessoas, registrou públicos que não superaram 20 mil, impactando o custo operacional. O déficit mais severo ocorreu contra o Democrata de Governador Valadares, onde a renda bruta foi inferior às despesas totais, resultando em um déficit de R$ 308.074,02.

Além disso, o Galo registrou prejuízos financeiros em outros confrontos. Contra o América, o déficit foi de R$ 27.852,29, enquanto na partida contra o Athletic, o valor negativo totalizou R$ 56.477,33. Em todas essas ocasiões, os lucros não só com ingressos, mas também com bares e estacionamento, foram insuficientes para cobrir os custos elevados.

Por que o Atlético está jogando no Mineirão?

O Atlético tem utilizado o Mineirão como sua casa temporária devido às obras de instalação da grama sintética na Arena MRV. O clube planejou retornar ao seu estádio reformado em 29 de março, quando o Brasileirão recomeçará. Na Arena MRV, o clube mineiro historicamente registra públicos acima de 20 mil torcedores, garantindo rendas líquidas positivas.

Qual o impacto das obras na Arena MRV para o Atlético?

As reformas na Arena MRV não impactam apenas o local dos jogos, mas também as receitas do clube. Jogar fora de sua casa tem forçado o Atlético a operar com margens reduzidas, o que dificulta a maximização de seus lucros com ingressos e eventos paralelos. Contudo, com o retorno iminente ao estádio próprio, as expectativas são de resultados financeiros mais satisfatórios.

Públicos e rendas do Atlético no Mineiro 2025

Atlético 1 x 1 Democrata-GV Público: 7.300 Renda bruta: R$ 184.260,64 Despesas: R$ 492.334,66 Renda líquida: (-R$ 308.074,02)

Atlético 1 x 1 América Público: 19.150 Renda bruta: R$ 651.336,63 Despesas: R$ 679.188,92 Renda líquida: (-R$ 27.852,29)

Atlético 1 x 0 Athletic Público: 15.965 Renda bruta: R$ 524.493,13 Despesas: R$ 580.970,46 Renda líquida: (-R$ 56.477,33)

Atlético 3 x 0 Itabirito Público: 25.607 Renda bruta: R$ 890.849,39 Despesas: R$ 640.024,35 Renda líquida: R$ 250.825,04



Esse panorama de bilheteria no Campeonato Mineiro de 2025 reflete a busca do Atlético por estabilidade financeira enquanto alterna entre o Mineirão e a Arena MRV. Os próximos confrontos prometem oportunidades de recuperação, enquanto os torcedores aguardam ansiosos pelo retorno ao estádio principal do clube.