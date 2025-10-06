  • Escudo Atlético-MG
Paulo Henrique, do Vasco, é convocado para a seleção brasileira

Lateral-direito faz boa temporada pelo Cruzmaltino e entrou na lista de Carlo Ancelotti com corte de Wesley

Publicado por: Redação em 05/10/2025 às 22:25 - Atualizado em 05/10/2025 às 22:25
O lateral-direito Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado para a seleção brasileira, neste domingo, 5. Após a lesão de Wesley, da Roma, a CBF oficializou a entrada do atleta na lista.

O jogador, assim, vai fazer parte do elenco que enfrentará a Coreia do Sul e o Japão, nos próximos dias 10 e 14, respectivamente. O lateral já estava no radar de Carlo Ancelotti nos últimos meses.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O lateral de 29 anos é titular do Vasco e vive bom momento. Nesta temporada, fez 47 jogos, marcou quatro gols e anotou cinco assistências.

A atual lista da seleção brasileira

GOLEIROS:

Bento – Al-Nassr
Ederson – Fenerbahçe
Hugo Souza – Corinthians

LATERAIS:

Caio Henrique – Monaco
Carlos Augusto – Inter de Milão
Douglas Santos – Zenit
Vitinho – Botafogo
Paulo Henrique – Vasco

ZAGUEIROS:

Éder Militão – Real Madrid
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Lucas Beraldo – PSG

MEIO-CAMPISTAS:

André – Wolverhampton
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
João Gomes – Wolverhampton
Joelinton – Newcastle
Lucas Paquetá – West Ham

ATACANTES:

Estêvão – Chelsea
Gabriel Martinelli – Arsenal
Igor Jesus – Nottingham Forest
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Richarlison – Tottenham
Rodrygo – Real Madrid
Vinicius Júnior – Real Madrid

Descrição para SEO
