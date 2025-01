Paulistão tem 5ª maior premiação entre competições da América do Sul

O que renderia mais para o Corinthians: ser campeão paulista este ano ou terminar o Brasileirão em sétimo lugar, como fez ano passado? Considerando apenas premiação em dinheiro, a resposta é ser campeão do Estadual mais forte do país. O Paulistão é a quinta competição de futebol profissional que mais premia seu campeão em toda a América do Sul, de acordo com levantamento feito pelo site Bolavip Brasil.

Foram considerados os dados oficiais de 18 competições diferentes realizadas em todo continente: Libertadores, Sul-Americana e Recopa Sul-Americana, organizadas pela Conmebol, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, de responsabilidade da CBF, o Campeonato Paulista, da Federação Paulista de Futebol, a Copa do Nordeste, organizada pela Liga do Nordeste em conjunto com a CBF.

Também foram contabilizadas outras dez competições realizadas no restante do continente: os campeonatos nacionais do Uruguai, do Chile, do Paraguai, da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela e da Argentina. Do último, foram considerados o Campeonato Argentino e a Copa da Liga da Argentina.

Campeonato Paulista: a quinta maior premiação da América do Sul

Considerando apenas os valores de 2024 e levando em conta a premiação total acumulada pelo campeão, pela participação e pelo título, o Campeonato Paulista foi a quinta competição que mais pagou para o time campeão. Foram R$45 milhões ao Palmeiras, apenas R$3 milhões a menos que o Botafogo ganhou pelo título do Brasileirão.

Se for campeão este ano, o Corinthians, que estreia nesta quinta-feira (16), contra o RB Bragantino, levará no total R$49 milhões – R$44 milhões pela participação no Paulista e mais R$5 milhões pelo troféu conquistado. O valor é bem maior do que os R$33,7 milhões que levou com o sétimo lugar no Brasileirão passado.

Ano passado, o Palmeiras ganhou mais com o título paulista do que o Fluminense com o título da Recopa Sul-Americana ou o São Paulo com o troféu da Supercopa do Brasil.

Apenas Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro pagaram mais aos campeões, no acumulado de premiação:

Premiação por campeonato

1 – Libertadores: R$221,9 milhões

2 – Copa do Brasil: R$96,3 milhões

3 – Sul-Americana: R$58,8 milhões

4 – Campeonato Brasileiro: R$48,1 milhões

5 – Campeonato Paulista: R$45 milhões

6 – Recopa Sul-Americana: R$11 milhões

7 – Supercopa do Brasil: R$10,4 milhões

8 – Copa do Nordeste: R$6,7 milhões

9 – Uruguaio: R$6,1 milhões

10 – Boliviano: R$6,1 milhões

Ser campeão paulista rende 15 vezes mais do que ser campeão argentino

O Campeonato Paulista impressiona, quando é comparado a algumas das mais tradicionais competições da América do Sul. O Palmeiras ganhou em 2024 15 vezes mais do que o Vélez Sarsfield, campeão argentino na temporada passada: R$45 milhões contra R$3 milhões.

Em praticamente todos os países da América do Sul, o prêmio ao campeão é apenas o valor que a Conmebol passou a destinar a todas as federações nacionais para tal: 1 milhão de dólares. Em alguns países, como a Argentina, esse valor é dividido por dois, com metade para o campeão da liga e metade para o campeão da Copa.

Em outros, é dividido entre o vencedor do Torneio Apertura e o Torneio Clausura.

No Brasil, o valor é dado ao vencedor da Supercopa do Brasil. Qual será a premiação do campeão paulista em 2025?

Para a temporada deste ano, o prêmio ao campeão paulista será de até R$49 milhões, caso o campeão saia dos quatro clubes cabeças-de-chave da competição, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos.

Cada um dos quatro receberá R$44 milhões pela participação no torneio. O campeão receberá mais R$5 milhões.