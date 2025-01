Paulinho revela sonho de assumir a Seleção Brasileira

Paulinho, renomado ídolo do Corinthians, trilha uma nova etapa em sua carreira como coordenador técnico do Mirassol. Com foco no futuro e interesse em gestão esportiva, Paulinho traçou objetivos claros: tornar-se diretor executivo de futebol, liderando equipes de destaque no Brasil e internacionalmente.

Enquanto se recuperava de uma lesão no Corinthians, Paulinho se aproximou da gestão esportiva, desempenhando funções executivas interinas. Essa experiência despertou seu interesse por um caminho não só dentro das quatro linhas, mas também fora delas.

– Sempre fui um cara que colocou metas na vida, na minha carreira. Com certeza uma delas é daqui uns anos me tornar diretor executivo. Obviamente quando eu e as pessoas me entenderem que eu estou pronto para essa função. Tenho como meta ser campeão nessa função. Sempre deixei claro que, se fosse da vontade de Deus, quero assumir um clube na Europa e a seleção brasileira

A Importância das Metas na Carreira de Paulinho

Definir metas sempre guiou a evolução profissional de Paulinho. Para ele, objetivos concretos orientam seu desenvolvimento. Suas ambições incluem ganhar títulos como gestor e uma carreira internacional, gerenciando clubes europeus e, eventualmente, a seleção brasileira. Essa clareza tem sido um motor em sua trajetória.

Transição para a Gestão Esportiva

A transição de Paulinho para a gestão começou com interesse em cursos e capacitação enquanto se afastava por lesão. Durante este período, buscou apoio de influentes na área, como Thiago Scuro, ex-diretor do Bragantino. Esse preparo foi vital para sua atuação em funções administrativas.

Por Que o Mirassol?

O Mirassol representa, para Paulinho, um ambiente ideal para desenvolver suas habilidades, frente aos desafios à vista. Em 2025, o clube estreia na Série A do Brasileirão, seu centenário, e Paulinho vê a chance de aplicar suas visões de gestão, contribuindo para o sucesso do Leão.

Expectativas para a Série A

Sob a coordenação de Paulinho, o Mirassol traçou metas claras, com uma pré-temporada estruturada, visando competir no Campeonato Paulista e na Série A do Brasileirão. Apesar dos desafios, a equipe ambiciona um estilo de jogo propositivo, fortalecendo sua presença estadual e nacional através de gestão inovadora e energia de Paulinho.

A Lembrança de um Convite Inesquecível

Paulinho recorda com honra o convite de Lionel Messi para integrar o Barcelona, uma oportunidade rara que reflete seu reconhecimento no cenário internacional. Essa experiência sublinha não apenas seu talento como jogador, mas a importância de estar preparado para grandes propostas na carreira.