Patrocinador master do Corinthians faz doação gigante para a Neo Química Arena

A arrecadação para a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, atingiu um marco significativo nesta terça-feira, ultrapassando R$ 37 milhões. Este avanço foi impulsionado pela contribuição da Esportes da Sorte, patrocinadora máster do clube, que doou R$ 500 mil após um desafio nas redes sociais. A iniciativa tem como objetivo arrecadar R$ 700 milhões até maio, e é liderada pela Gaviões da Fiel.

O projeto, que começou em novembro, visa reduzir a dívida do estádio, atualmente em R$ 652,9 milhões. A campanha é transparente, com doações realizadas exclusivamente pelo site oficial, garantindo segurança contra fraudes. O sucesso da vaquinha depende do apoio contínuo dos torcedores e patrocinadores, que têm se mobilizado para alcançar a meta estabelecida.

Camisa do Corinthians – Fonte: Instagram/@corinthians



Como a Esportes da Sorte contribuiu para a vaquinha?

A Esportes da Sorte, ao doar R$ 500 mil, se tornou a maior doadora da campanha. A contribuição foi resultado de um desafio de engajamento nas redes sociais, demonstrando a força da torcida corinthiana. Além disso, a empresa prometeu mais doações baseadas no desempenho do time em competições, como a Libertadores.

Esta estratégia de vincular doações ao desempenho esportivo não só incentiva o time, mas também mantém a torcida engajada. A Esportes da Sorte, ao assumir a liderança entre os doadores, ultrapassou a Fatal Model, que havia contribuído com R$ 200 mil. Este tipo de apoio é crucial para o sucesso da campanha.

Quais são os próximos passos para alcançar a meta?

Para atingir a meta de R$ 700 milhões, a campanha continuará a buscar doações de torcedores e empresas. A Gaviões da Fiel planeja novas ações, como as “Invasões dos Fiéis”, para aumentar a arrecadação. A participação ativa da diretoria do Corinthians também é vista como essencial para o sucesso da iniciativa.

Além disso, o site oficial da campanha oferece um contador atualizado do montante arrecadado, incentivando a transparência e o engajamento contínuo dos doadores. A colaboração de todos os envolvidos é fundamental para que a vaquinha atinja seu objetivo final.

Como os torcedores podem contribuir?

Os torcedores interessados em contribuir podem acessar o site oficial da campanha, onde é possível realizar doações de forma segura. Após um breve cadastro, uma chave Pix é gerada para o pagamento. Este processo simples permite que qualquer pessoa possa participar e ajudar a reduzir a dívida do estádio.

O envolvimento da torcida é um dos pilares da campanha, e cada contribuição, por menor que seja, faz diferença. A transparência e a facilidade de doação são fatores que têm incentivado mais pessoas a participarem desta iniciativa.

Qual é o impacto da vaquinha na comunidade corinthiana?

A vaquinha da Neo Química Arena não é apenas uma campanha financeira, mas também um movimento que une a comunidade corinthiana em torno de um objetivo comum. A iniciativa fortalece o vínculo entre o clube e seus torcedores, mostrando a importância da colaboração para superar desafios.

Além de reduzir a dívida do estádio, a campanha promove um senso de pertencimento e orgulho entre os torcedores, que veem suas contribuições fazendo uma diferença real. Este espírito de união é um dos maiores legados da vaquinha, que continuará a inspirar a comunidade corinthiana no futuro.