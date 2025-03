Os milionários do Flamengo em 2025: Quem são os jogadores mais bem pagos?

O Flamengo mantém sua posição de destaque no cenário nacional em 2025, não apenas pelo desempenho em campo, mas também pela robustez de sua folha salarial. Com um custo mensal de aproximadamente R$ 24 milhões, o clube da Gávea lidera as maiores folhas salariais do Brasil. Sob a presidência de Luiz Eduardo Baptista, a equipe carioca passou por uma reestruturação, ajustando o elenco e otimizando os gastos.

Os salários no Flamengo variam significativamente, com o lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Bruno Henrique no topo da lista, recebendo cerca de R$ 1,8 milhão mensais. Em contraste, jovens promessas como o zagueiro Cleiton, de 21 anos, recebem salários mais modestos, na faixa de R$ 35 mil mensais. Essa diversidade reflete a estratégia do clube de mesclar experiência e juventude.

Quem são os jogadores mais bem pagos do Flamengo

O Flamengo conta com um elenco estrelado, e os salários refletem sua importância estratégica. Entre os mais bem pagos, destacam-se:

Luiz Araújo : Parte da promissora geração do São Paulo, recebe R$ 1 milhão mensais e busca se firmar como titular.

: Parte da promissora geração do São Paulo, recebe R$ 1 milhão mensais e busca se firmar como titular. Arrascaeta e Pedro : Ambos com R$ 1,1 milhão mensais. Arrascaeta é visto como o novo camisa 10, enquanto Pedro se recupera de lesão.

: Ambos com R$ 1,1 milhão mensais. Arrascaeta é visto como o novo camisa 10, enquanto Pedro se recupera de lesão. De La Cruz : Contratado do River Plate por R$ 80 milhões, recebe R$ 1,4 milhão mensais.

: Contratado do River Plate por R$ 80 milhões, recebe R$ 1,4 milhão mensais. Michael : Retornou ao Brasil com salário de R$ 1,5 milhão após passagem pelo Al-Hilal.

: Retornou ao Brasil com salário de R$ 1,5 milhão após passagem pelo Al-Hilal. Alex Sandro e Bruno Henrique: Líderes com R$ 1,8 milhão mensais. Sandro reencontrou companheiros, e Bruno Henrique renovou até 2026.

Quais são os menores salários do elenco do Flamengo

O clube aposta em jovens talentos com salários abaixo de R$ 200 mil mensais, como Matheus Cunha, Wesley, Igor Jesus e Matheus Gonçalves. Essa estratégia equilibra a folha salarial enquanto desenvolve futuras estrelas.

