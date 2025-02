Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao clássico pelo Campeonato Paulista

O Paulistão 2025 traz um de seus confrontos mais esperados entre duas potências do futebol brasileiro: Palmeiras e São Paulo. Este clássico, conhecido entre os torcedores como Choque-Rei, promete agitar o domingo, 16 de fevereiro, com um jogo marcado para as 18h30, no Allianz Parque. O Palmeiras entra em campo após uma vitória convincente sobre a Inter de Limeira, buscando melhorar sua posição no Grupo D, onde ocupa a terceira colocação com 16 pontos. Já o São Paulo, líder do Grupo C, busca retomar o caminho das vitórias após alguns resultados sem vencer.

O histórico de confrontos entre essas equipes é extenso e repleto de emoções. Ao longo dos anos, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram 320 vezes, com uma disputa acirrada que resultou em 107 vitórias para o Palmeiras e 110 para o São Paulo, além de 103 empates, segundo dados do portal OGol. Na última vez que se encontraram, o Palmeiras levou a melhor com uma vitória por 2 a 1.

Como assistir ao confronto Palmeiras x São Paulo?

Os torcedores têm várias opções para acompanhar esse clássico. O jogo será transmitido ao vivo na TV aberta pela Record, além de plataformas de streaming como CazéTV no YouTube, Nosso Futebol+ e Zapping. Com início marcado para as 18h30, o Allianz Parque será palco de mais um emocionante embate, desta vez com a presença de torcida única, favorecendo o Palmeiras.

Quem estará em campo?

O Palmeiras deve repetir a formação que garantiu sua última vitória contra a Inter de Limeira. No entanto, terá que lidar com os desfalques de Paulinho, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues, todos fora por lesão. O técnico Abel Ferreira confia na capacidade do seu elenco para superar esses obstáculos e conquistar uma vitória importante contra o rival.

Pelo lado do São Paulo, o técnico Luis Zubeldía enfrenta desafios semelhantes. Apesar de ter escalado uma equipe quase completa no último jogo contra o Velo Clube, alguns jogadores como Luiz Gustavo, Rodriguinho e Young não estarão à disposição devido a questões físicas. Zubeldía pode optar por mudanças táticas para enfrentar o Palmeiras de forma mais competitiva.

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas para o clássico são altas, especialmente considerando o retrospecto recente das equipes. O Palmeiras vem motivado por um desempenho positivo em sua última partida e pretende usar o fator casa a seu favor para pressionar o São Paulo. Já o Tricolor Paulista tentará usar seu posicionamento de líder do Grupo C como vantagem moral, buscando surpreender o rival na casa deles.

Com um cenário tão equilibrado, os torcedores aguardam um jogo emocionante e disputado. O Palmeiras, tendo uma leve vantagem segundo algumas análises, espera capitalizar em cima desse favoritismo. No entanto, o futebol é imprevisível, e tudo pode acontecer em mais um confronto épico entre esses dois gigantes do futebol brasileiro.