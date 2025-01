Palmeiras prevê novo recorde de receita no sócio-torcedor, veja números

O Palmeiras, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, destaca-se não apenas pelos títulos conquistados, mas também pela sólida base de sócios adimplentes. Em 2025, o clube projeta arrecadar R$ 80,3 milhões com seu programa de sócios Avanti, representando aproximadamente 8% de sua receita total. Esse montante reflete a força do clube fora de campo e a fidelidade de sua torcida, essencial para alcançar recordes ao longo dos anos.

Manter a base de sócios adimplentes, que alcançou quase 200 mil até o final de 2024, é fundamental para o sucesso financeiro do Palmeiras. Além disso, o crescimento do Palmeiras Pay contribuiu significativamente para o aumento no número de associados ativos, aproximando ainda mais a relação entre clube e torcedor.

Staff Images / Allianz Parque



Como o Avanti Impacta nas Finanças do Palmeiras?

O programa Avanti, em operação desde 2009, é uma das principais fontes de receita do Palmeiras. Em 2024, o clube já havia arrecadado R$ 62,2 milhões antes do final do ano, superando a meta inicial de R$ 62 milhões. Essa projeção gerou uma nova expectativa de alcançar R$ 70 milhões até dezembro. O Avanti não apenas garante fundos para o Palmeiras, mas também fideliza os torcedores por meio de benefícios exclusivos.

Outro fator relevante é a previsão de reajuste nos valores dos planos Avanti, que deverão acompanhar a inflação. Embora o percentual ainda não esteja definido, esta atualização seria a primeira desde 2019. Essa medida visa equilibrar as finanças do clube com a realidade econômica do país.

O Papel do Palmeiras Pay na Atração de Novos Sócios

O Palmeiras Pay, uma plataforma digital que combina funcionalidades bancárias com produtos e serviços do clube, gerou um impacto significativo no número de sócios. A inovação tecnológica tem se mostrado eficaz em atrair novos associados, com quase 100 mil adesões nos últimos anos. Essa ferramenta digital permite aos sócios uma interação mais próxima e conveniente com o Palmeiras, contribuindo para a fidelização dos adeptos.

O sucesso do Palmeiras Pay reflete uma tendência crescente de digitalização nos clubes de futebol, buscando não apenas novos meios de receita, mas também formas de manter o engajamento dos torcedores com a marca além dos estádios.

O Palmeiras Pode Quebrar Novos Recordes em 2025?

A expectativa para 2025 é que o Palmeiras continue a quebrar recordes, não só em campo, mas também em suas receitas fora dele. Além do Avanti, o clube projeta arrecadar R$ 55,8 milhões com bilheteiras e R$ 68,2 milhões com o clube social. As receitas de mensalidades e taxas de atividades sociais devem crescer com a reposição inflacionária, garantindo uma receita contínua e estável.

Essas projeções otimistas destacam a importância do planejamento estratégico do clube e reforçam o compromisso do Palmeiras em crescer de forma sustentável, oferecendo aos seus torcedores uma experiência cada vez mais enriquecedora.

Por Que o Avanti É Tão Importante para o Palmeiras?

O programa Avanti é vital para o Palmeiras, pois representa uma conexão direta e contínua entre o clube e sua torcida. Além de gerar uma receita significativa, permite que o torcedor se sinta parte ativa do clube, com acessos especiais e benefícios exclusivos. Essa relação estreita é crucial para manter a fidelidade dos adeptos em tempos de mudanças no cenário esportivo.

Com as estratégias de crescimento financeiro e inovação, o Palmeiras não só mantém uma posição de destaque no futebol brasileiro, mas também se consolida como um modelo de gestão esportiva eficiente.