Palmeiras lida com oito saídas e busca reforços para 2025

O Palmeiras está passando por uma fase de transformações significativas em seu elenco para a temporada 2025. Em meio a essas mudanças, jogadores como Atuesta e Rômulo foram utilizados pelo técnico Abel Ferreira, que buscava dar oportunidades a todos os integrantes do elenco durante as primeiras rodadas do Campeonato Paulista. No entanto, essa fase de testes não resultou em maior participação desses jogadores nas partidas.

Outro nome importante que perdeu espaço foi Michel, que viu sua posição na zaga ser ocupada por Benedetti, uma recente aquisição do time. Como resultado, Michel foi emprestado ao Moreirense, de Portugal. Esse movimento faz parte de uma série de saídas que o clube promoveu, incluindo jogadores de destaque como Vitor Reis, Zé Rafael, Gabriel Menino, Lázaro e Dudu.

Abel Ferreira – Cesar Greco / Palmeiras

Quais foram as principais saídas do Palmeiras?

Entre os jogadores que deixaram o Palmeiras, Vitor Reis foi o único que estava nos planos futuros da equipe. Contudo, sua venda ao Manchester City foi consolidada após a equipe inglesa apresentar uma proposta de 35 milhões de euros. A negociação trouxe benefícios financeiros significativos para o time brasileiro. Além dele, Zé Rafael, Gabriel Menino, Lázaro e Dudu também oficializaram suas saídas, de modo que a reformulação do elenco palmeirense avança rapidamente.

Rony, outro destaque, recebeu propostas do Fluminense e do Al-Rayyan, do Catar. Nenhuma das tratativas se concretizou, permitindo que ele permanecesse no clube. Esse cenário oferece estabilidade ao time enquanto busca reequilibrar sua composição.

Quais são os planos do Palmeiras para reforçar o elenco?

Com as saídas definidas, o Palmeiras concentra esforços em reforçar a equipe. Há algumas posições críticas para serem preenchidas, como a contratação de um zagueiro canhoto, um meio-campista, um atacante de ponta e um centroavante. Entretanto, o clube está sendo cauteloso, buscando somente nomes que tragam real aprimoramento ao time.

Vitor Roque aparece como uma potencial contratação para o ataque, especialmente considerando a janela de transferências do Mundial em junho. Na defesa, o time ainda busca um substituto adequado para Vitor Reis, enquanto negociações pelo meio-campista Andreas Pereira estão em andamento, embora a expectativa de sucesso seja moderada.

Quais são os reforços já confirmados pelo Palmeiras?

Até o momento, o clube já anunciou três reforços significativos. Paulinho e Facundo Torres chegam para fortalecer o ataque, enquanto Emiliano Martínez promete agregar valor ao meio-campo. Esses nomes representam parte da estratégia do Palmeiras para consolidar um elenco competitivo e preparado para os desafios da temporada 2025.

À medida que o Palmeiras reestrutura seu elenco, os torcedores esperam que as novas aquisições, combinadas com a permanência de peças importantes como Rony, tragam resultados positivos no campo e assegurem mais conquistas para o clube.

