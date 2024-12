Palmeiras fechou 2024 com a maior renda líquida do Brasil, veja lista

Durante o Campeonato Brasileiro de 2024, o Palmeiras destacou-se significativamente na renda líquida proveniente de ingressos, mesmo estando em sétimo lugar em público total. Este sucesso é ainda mais notável considerando que o clube atuou em estádios alternativos em algumas partidas, sem comprometer sua alta receita no campeonato.

Comparado a outros clubes, o Palmeiras ficou atrás apenas de times como Flamengo, Corinthians e São Paulo em número de torcedores, mas se destacou na geração de renda líquida, evidenciando uma gestão eficiente de bilheteria. Isso colocou o alviverde na segunda posição em renda bruta, ficando atrás apenas do Flamengo.

Palmieras: R$33,9 milhões em renda líquida São Paulo: R$29,9 milhões em renda líquida Corinthians: R$28,4 milhões em renda líquida

Gestão dos Jogos em Casa pelo Palmeiras

Durante a temporada, o Palmeiras manteve uma média de público considerável, mesmo realizando algumas partidas fora do Allianz Parque. Das 19 partidas em que foi mandante, quatro ocorreram em estádios alternativos, como a Arena Barueri e o Brinco de Ouro da Princesa.

Essas partidas resultaram em uma média de 14,5 mil torcedores, superior apenas às médias de Juventude, Atlético-GO, Cuiabá e Red Bull Bragantino na elite do futebol brasileiro em 2024.

Impacto do Público Limitado no Allianz Parque?

Além dos jogos em outros estádios, o Palmeiras realizou três partidas no Allianz Parque com restrições em setores estratégicos, principalmente os setores norte e superior norte. Nessas ocasiões, a média de público aumentou para 29,5 mil pessoas, evidenciando a importância do Allianz Parque para atrair torcedores.

Mesmo com essas restrições, no total de jogos em casa, o clube recebeu 597.547 torcedores durante a competição, reforçando a força da torcida palmeirense, especialmente em sua arena principal.

Comparativo Financeiro com Outros Clubes

Durante o Campeonato Brasileiro de 2024, o Palmeiras gerou uma receita bruta de R$ 49,5 milhões através das bilheterias. Com custos operacionais de R$ 15,5 milhões, a renda líquida foi de R$ 33,9 milhões, superando outros grandes clubes paulistanos, como São Paulo e Corinthians.

Enquanto o São Paulo conseguiu uma renda líquida de R$ 29,9 milhões e o Corinthians R$ 28,4 milhões, o desempenho financeiro do Palmeiras reflete não apenas a paixão da torcida, mas também uma gestão eficiente dos recursos gerados nos jogos em casa.

Conclusão: Lições do Palmeiras no Brasileirão 2024

O sucesso financeiro do Palmeiras no Brasileirão 2024 é um exemplo de como uma gestão eficiente e estratégias bem elaboradas podem superar desafios, como atuar em estádios alternativos e enfrentar limitações de público. O clube soube maximizar seu potencial de receita, mostrando que mais do que a quantidade de torcedores, importa a capacidade de convertê-los em um suporte financeiro relevante.