Palmeiras fecha com Sportingbet para substituir Crefisa

O Palmeiras oficializou um acordo de patrocínio máster com a Sportingbet, que estará estampada no uniforme do clube pelos próximos três anos, com possibilidade de renovação por mais um. A parceria, noticiada inicialmente pelo ge, marca uma nova era, visto que a Crefisa ocupava o espaço desde 2015.

Publicidade

Agora, o Verdão receberá 100 milhões fixos por ano, podendo chegar a 170 milhões anuais caso metas de desempenho. O valor representa uma crescente no faturamento nesse quesito, visto que a financeira, junto da FAM, pagavam 81 milhões ao Alviverde – que com bônus poderia chegar a 120 milhões.

A saída das marcas também abre novas possibilidades para o Palmeiras explorar comercialmente outros espaços do uniforme. Agora, o clube poderá negociar patrocínios para manga, omoplata, calção, meião e barra da camisa.

Publicidade

O anúncio oficial da parceria com a Sportingbet está previsto para o início de janeiro de 2025, em tempo de a marca já estar presente na estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, marcada para o dia 15 do mesmo mês.

Com o novo contrato e outras receitas comerciais, o Palmeiras projeta arrecadar 237,1 milhões reais apenas com patrocínios e licenciamento em 2025. Este valor fica atrás apenas da negociação de atletas, estimada em 301,5 milhões reais no próximo ano.