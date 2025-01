Palmeiras define rota com Andreas após contratar outro volante

O Palmeiras está em fase final de negociação para contratar o volante Emiliano Martínez, que atualmente joga pelo Midtjylland, da Dinamarca. A expectativa é que Martínez se junte ao time para fortalecer o meio-campo, mesmo com as conversas paralelas mantidas para adquirir Andreas Pereira, do Fulham, Inglaterra. Essa estratégia visa garantir diferentes opções táticas para a equipe.

A contratação de Martínez será confirmada após a realização dos exames médicos de rotina. O volante uruguaio será uma alternativa para jogar como primeiro volante, substituindo Aníbal Moreno quando necessário. O planejamento do Palmeiras é adicionar jogadores com variadas características ao seu elenco, conforme a demanda do técnico Abel Ferreira.

Andreas Pereira está cotado para ser titular diante do Uruguai – Kevork Djansezian/Getty Images via AFP

Por que Palmeiras Ainda Insiste em Andreas Pereira?

Embora a chegada de Martínez esteja encaminhada, o Palmeiras não desistiu de Andreas Pereira. Visto como uma peça versátil, Andreas pode atuar tanto como segundo volante quanto como armador, oferecendo uma dinâmica de jogo que o clube deseja adicionar ao seu plantel. No entanto, as negociações com o Fulham têm mostrado desafios significativos.

As discussões com o Fulham permanecem emperradas devido à divergência de valores. A janela de transferências na Inglaterra se fecha em 3 de fevereiro, o que pressiona ambas as partes a encontrar uma solução viável. Apesar disso, o Palmeiras continua determinado a tentar a contratação, que é uma prioridade da diretoria.

Quem é Emiliano Martínez e Sua Trajetória no Futebol?

Emiliano Martínez é um volante frequentemente convocado para a seleção do Uruguai, o que destaca seu potencial e desempenho internacional. Em sua passagem pelo Brasil, defendeu o Red Bull Bragantino, mas sem grande destaque, registrando apenas 13 partidas. Desde que chegou ao Midtjylland em 2022/2023, Martínez participou de 82 jogos, contribuindo com três assistências e um gol.

Sua atuação mais recente ocorreu em dezembro do ano passado, em uma partida pela Europa League contra o Porto. Revelado pelo Nacional, do Uruguai, ele traz experiência e qualidade, elementos que serão valiosos no time do Palmeiras.

Como Palmeiras Planeja Completar Seu Plantel?

Além de foco no meio-campo, o Palmeiras está buscando mais reforços para diferentes setores do time. O técnico Abel Ferreira pediu à diretoria que explore o mercado em busca de um zagueiro e um atacante, o que indica uma completa reestruturação do elenco para atender às suas estratégias de jogo.

A procura por jogadores com características distintas revela a intenção do clube de montar um time multifacetado, capaz de competir em diferentes frentes e cenários desafiadores. Essa abordagem visa não apenas fortalecer o elenco atual, mas também trazer um equilíbrio tático que potencialize o desempenho da equipe em torneios futuros.

Com a finalização das negociações em vista, o Palmeiras se prepara para um período de grandes ajustes, focando em garantir que cada novo integrante do elenco complemente os talentos existentes de maneira eficiente e estratégica.

