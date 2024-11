Palmeiras bate recorde de arrecadação com o Allianz Parque

Desde sua abertura, o Allianz Parque tem sido um componente essencial no caminho vitorioso do Palmeiras. A arena não se limitou a ser apenas um local de jogos, mas se tornou um símbolo de êxito tanto nas quatro linhas quanto fora delas. Com momentos icônicos que marcaram sua relevância para o clube, esta moderna casa do Palmeiras oferece experiências excepcionais para os fãs e contribui significativamente para a saúde financeira e o desempenho da equipe.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

O que faz do Allianz Parque um elemento chave para o Palmeiras?

O Allianz Parque vai além de ser apenas o palco dos jogos do Palmeiras. Desde sua abertura, a arena já recebeu mais de 8 milhões de fãs em 308 jogos. Com uma arrecadação de R$ 576,4 milhões em bilheteria, a arena se destaca como uma importante fonte de receita para o clube. Mesmo durante o período de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, a média de público continuou alta, alcançando até 36 mil pessoas por jogo nos últimos anos.

Publicidade

Quais momentos inesquecíveis ocorreram no Allianz Parque?

A moderna casa do Palmeiras já sediou momentos memoráveis para o clube e seus aficionados. Dos 14 títulos conquistados pelo clube desde 2015, nove contaram com partidas decisivas disputadas no Allianz Parque. Entre eles, a emocionante Copa do Brasil de 2015 ganhada nos pênaltis contra o Santos, além das vitórias nos campeonatos nacionais de 2016 e 2022. O estádio também foi palco dos triunfos no tricampeonato paulista entre 2022 e 2024 e das conquistas no futebol feminino e de base, como a Copa Feminina de 2021 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Quem são os principais adversários do Palmeiras no Allianz?

Na última década, o São Paulo se consolidou como o oponente mais frequente no Allianz Parque, tendo visitado a arena 21 vezes. É também o adversário mais derrotado, com 13 perdas e 41 gols sofridos. Clubes como Santos, Fluminense e Corinthians também têm dado contribuições importantes para algumas das partidas mais emocionantes deste período. Além disso, times estrangeiros como o Boca Juniors desafiaram o Palmeiras, arrancando empates e algumas vitórias em confrontos cruciais.

Quem se destacou liderando o Palmeiras no Allianz Parque?

Nos dez anos de existência da arena, Abel Ferreira se sobressai como o treinador mais bem-sucedido, com 127 partidas e 87 vitórias. Treinadores como Cuca e Luiz Felipe Scolari também deixaram seus legados na arena. Em relação aos jogadores, muitos marcaram sua presença, auxiliando nas conquistas e escrevendo seus nomes na história do clube. Desde o primeiro gol de Raphael Veiga contra o Grêmio até atuações decisivas em clássicos, o Allianz Parque se estabeleceu como um santuário onde lendas do futebol palmeirense são formadas.

Publicidade

Esta era de êxitos no Allianz Parque simboliza um período próspero para o Palmeiras, onde esporte, paixão e negócios se combinam harmoniosamente. A arena transcende a função de simples estádio; é um emblema do ressurgimento e da ambição do Palmeiras em consolidar-se como uma potência no futebol brasileiro e sul-americano.