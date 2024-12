Palmeiras assume melhor posição no ranking da Conmebol, veja lista

Nos últimos anos, o Palmeiras se consolidou como um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro e sul-americano. Em 2024, o clube figura na segunda posição do ranking da Conmebol, tendo sido ultrapassado pelo River Plate, da Argentina. Esta colocação é crucial, pois influencia a alocação dos potes nos sorteios das Copas Libertadores e Sul-Americana, eventos previstos para março de 2025. A atuação do Palmeiras em torneios continentais destaca sua posição de destaque no futebol da região.

Publicidade

A participação contínua do Palmeiras na Copa Libertadores desde 2016 ilustra sua persistência em se manter entre os melhores. O clube conquistou o título em 2020 e 2021, e mesmo com a eliminação nas oitavas de final em 2024 pelo Botafogo, o Palmeiras ainda reforça sua relevância no cenário continental, comprovada por sua posição elevada no ranking.

River Plate-ARG Palmeiras Boca Juniors-ARG Flamengo Peñarol-URU Nacional-URU Atlético São Paulo Athletico-PR Fluminense Grêmio Racing-ARG Olimpia-PAR LDU-EQU Inter Libertad-PAR Independiente Del Vale-EQU Corinthians Santos Cerro Porteño-PAR

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Importância do Ranking da Conmebol

O ranking da Conmebol é fundamental para a organização dos torneios sul-americanos de clubes, atualizando-se regularmente para refletir o desempenho das equipes em competições como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Este ranking não só define as posições nos sorteios dos grupos, mas também atua como um indicador de prestígio e competência no futebol continental.

Com o River Plate na liderança e o Palmeiras em segundo, a competitividade entre grandes clubes sul-americanos é clara. Essa classificação é fruto de sucessos acumulados em competições internacionais, além de uma gestão focada em resultados. Outros clubes brasileiros, como Flamengo e Atlético, também estão bem colocados, evidenciando a força do futebol brasileiro na América do Sul.

Desempenho Internacional dos Clubes Brasileiros

Os clubes brasileiros têm demonstrado forte presença no futebol sul-americano, com várias equipes no topo do ranking da Conmebol. Além do Palmeiras, o Flamengo ocupa a quarta posição, destacando sua regularidade. Atlético, São Paulo, Athletico-PR, Fluminense e Grêmio também estão entre os dez primeiros, corroborando a predominância brasileira na região.

Publicidade

Essas equipes têm investido consideravelmente em infraestrutura, comissões técnicas e formação de jogadores, o que se reflete em seu desempenho internacional. O sucesso dos clubes brasileiros eleva o prestígio do futebol nacional e contribui para sua crescente popularidade globalmente.

Desafios do Palmeiras para a Próxima Temporada

Na próxima temporada, o Palmeiras enfrenta desafios significativos. Para aprimorar seu desempenho na Copa Libertadores, o clube deve reavaliar sua estratégia tática e considerar reforçar o elenco para enfrentar adversários de alto nível. Também será crucial manter a consistência nos torneios nacionais, enquanto a equipe busca reconquistar o topo do ranking da Conmebol.

Sob a liderança do técnico Abel Ferreira, a administração do clube precisará tomar decisões estratégicas fundamentais, especialmente nas fases iniciais da temporada. Essa estratégia é vital para assegurar não apenas sucessos isolados, mas também construir uma base sólida para uma competitividade duradoura.